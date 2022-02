Rekordjahr: Interesse an Wertpapieranlage wächst

Immer mehr Privatanleger setzen auf Fonds: 2021 war ein neues Rekordjahr für Wertpapiere. Publikumsfonds sammelten mehr als doppelt so viele neue Gelder ein wie 2020. © Christin Klose/dpa-tmn

Wohin mit dem Geld? In Zeiten zunehmender Inflation und Negativzinsen lautet die Antwort auch für immer mehr Privatanleger: Wertpapiere. 2021 war ein Rekordjahr für die Fondsbranche.

Frankfurt/Main - Viele Sparer in Deutschland entdecken dem Fondsverband BVI zufolge in Zeiten von Zinsflaute und gestiegener Inflation die Wertpapieranlage für sich. „2021 war ein Ausnahmejahr“, sagte BVI-Präsident Alexander Schindler nun in Frankfurt.

„Die Fondsgesellschaften verwalten mit 4334 Milliarden Euro ein Rekordvermögen und Fonds erzielten mit einem Neugeschäft von 256 Milliarden Euro ihr bestes Absatzjahr.“ Dazu trugen nicht nur Profi-Anleger wie Versicherungen bei, sondern auch Privatanleger.

Aufwärtstrend bei Publikumsfonds seit einigen Jahren

Immer mehr Sparer legten auch in Publikumsfonds an, berichtet Schindler. Dabei spielen nach seiner Einschätzung die im Jahresschnitt auf 3,1 Prozent gestiegene Inflation sowie die Negativzinsen eine Rolle, die immer mehr Kreditinstitute ihren Kunden ab bestimmten Summen auf dem Tagesgeld- oder Girokonto aufbrummen.

Publikumsfonds, die sich an breitere Anlegerschichten richten, sammelten im vergangenen Jahr mit 118 Milliarden Euro unterm Strich deutlich mehr neue Gelder ein als ein Jahr zuvor (43 Mrd). Seit 2019 hätten Publikumsfonds ihre Zuflüsse pro Kalenderjahr jeweils mehr als verdoppelt. Dazu hätten vor allem Privatanleger beigetragen, berichtete Schindler. Die Absatzliste der Publikumsfonds führten 2021 erneut Aktienfonds mit 50 Milliarden Euro im Neugeschäft an.

Das Vermögen der Publikumsfonds belief sich Ende vergangenen Jahr demnach auf die Rekordsumme von 1471 Milliarden Euro (Vorjahr: 1180 Mrd). Fast zwei Drittel des verwalteten Gesamtvermögens von 4334 Milliarden Euro entfielen auf das rein institutionelle Geschäft, zum Beispiel mit Versicherungen und Altersvorsorgeeinrichtungen. dpa