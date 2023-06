Amazon Prime Video: Neue Serien und Filme im Juli 2023

Neu im Juli 2023 bei Prime Video: „Good Omens“, „The Summer I Turned Pretty“ und „Rambo“ © Amazon Prime Video/Lionsgate

Was bringt der Sommer an Serien- und Filmneuheiten bei Amazon Prime Video? Zu den Juli-Highlights 2023 gehören unter anderem die Rückkehr von „Good Omens“ und „The Summer I Turned Pretty“ sowie alle „Rambo“-Streifen...

Endlich hat auch Amazon Prime Video enthüllt, was an Streaming-Neuheiten auf die Abonnent:innen im Juli 2023 zukommt (hier zu den Neuheiten vom Juni). Erwähnenswert sind aus Sicht von Serienjunkies vor allem die zweite Staffel von „Good Omens“, die zweite Staffel von „The Summer I Turned Pretty“ und auch die zweite Staffel von „The Sex Lives of College Girls“. Mit „The Horror of Dolores Roach“ steht aber auch ein ganz neues Format auf dem Plan, das durchaus interessant sein könnte.

Im Filmbereich trumpft der Versandhausriese vor allem mit allen fünf „Rambo“-Streifen auf. Doch auch für Kinder gib es die Abenteuer von „Der kleine Drache Kokosnuss“ zu sehen. Ein weiteres Highlight ist der oscarprämierte DC-Film „Joker“. Eine tabellarische Übersicht aller Neuheiten finden Sie bei Serienjunkies.de. (Bjarne Bock)