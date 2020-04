Die besten Serien im Mai 2020 auf Netflix, Prime Video, Sky Ticket & Co.

Nicht verpassen

von Sophia Adams schließen

Die Zeit vergeht wie im Flug, denn der Mai steht bereits vor der Tür. Auch in diesem Monat bieten Netflix & Co. wieder unzählige neue Serien und Staffeln an.

Streamingdienste wie Netflix , Prime Video , Sky und MagentaTV bieten im Mai 2020 wieder unzählige neue Serien an.

, , und bieten im Mai 2020 wieder unzählige neue Serien an. Zu den Highlights zählt unter anderem die neue deutsche Serie "Der Beischläfer" auf Prime Video.

auf Prime Video. Mit "Space Force" zeigt Netflix Ende Mai eine vielversprechende Produktion der "The Office"-Macher.

Obwohl Deutschland nach und nach versucht, das öffentliche Leben wieder hochzufahren, werden unzählige Menschen weiterhin viel Zeit daheim verbringen müssen. Den Aufenhalt in den eigenen vier Wänden können Sie aber auch im Mai 2020 angenehm gestalten, denn Streamingdienste wie Netflix, Prime Video, Sky oder MagentaTV versorgen ihre Nutzer wieder mit reichlich neuen Inhalten.

Das sind die Serien-Highlights im Mai 2020:

1. Staffel von "Der Beischläfer" auf Amazon Prime Video

Auf Prime Video* erscheint Ende Mai die neue deutsche Serie "Der Beischläfer" mit den Schauspielern Markus Stoll alias Harry G, Lisa Bitter ("Tatort", "Dieses bescheuerte Herz"), Helmfried von Lüttichau ("Hubert und Staller") und Daniel Christensen ("Leberkäsjunkie"). Die 1. Staffel umfasst sechs Folgen, in denen sich der Automechaniker Charlie Menzinger, gespielt von Markus Stoll, urplötzlich als Schöffe beweisen muss.

Die 1. Staffel von "Der Beischläfer" erscheint am 29. Mai exklusiv auf Prime Video.

Ebenfalls spannend: Ehemaliger "The Walking Dead"-Star verrät: Darum schaut er sich die Serie nicht mehr an.

1. Staffel von "Space Force" auf Netflix

Kürzlich kündigten die Produzenten des erfolgreichen Comedy-Hits "The Office" an, aktuell an einer vom Coronavirus inspirierten Serie* zu arbeiten. Währenddessen hat "The Office"-Hauptdarsteller Steve Carell ein ganz anderes Projekt in petto: "Space Force", eine satirische Serie über die tatsächlich existierende amerikanische Militär-Einheit, die Weltraummissionen durchführen soll. Wie erwartet, handelt es sich auch hierbei um eine Comedy-Produktion von Netflix*.

Die 1. Staffel von "Space Force" erscheint am 29. Mai auf Netflix.

Auch interessant: "Outer Banks" - Wird es eine 2. Staffel auf Netflix geben?

2. Teil der 4. Staffel von "Rick & Morty" auf Sky

In der Zeichentrick-Serie "Rick & Morty"* müssen es die beiden Protagonisten wieder einmal mit unzähligen Gegnern aus fremden Galaxien aufnehmen. Die zweite Hälfte der 4. Staffel startet Anfang Mai auf TNT Comedy und Sky Ticket - und ein Trailer verrät, dass sich die Zuschauer erneut auf düsteren Humor vom Feinsten gefasst machen dürfen:

Der 2. Teil der 4. Staffel von "Rick & Morty" erscheint am 4. Mai auf Sky Ticket und TNT Comedy.

Ebenfalls spannend: "Better Call Saul" - 6. Staffel geplant - doch Fans sollten sich nicht zu früh freuen.

Das sind die besten Serien im Mai 2020 auf Netflix, Prime Video, Sky und MagentaTV

Serien/Dokus Startdatum Streamingdienst "Hollywood" - 1. Staffel 1. Mai Netflix "UPLOAD" - 1. Staffel 1. Mai Prime Video "Black-ish" - 5. Staffel 1. Mai Prime Video "Velvet" - 1. Staffel 1. Mai MagentaTV "Boss" - 1. und 2. Staffel 1. Mai MagentaTV "Rick & Morty" - 4. Staffel, 2. Teil 4. Mai Sky Ticket "Total Bellas" - 5. Staffel 4. Mai Sky Ticket "9-1-1" - 3. Staffel, 2. Teil 6. Mai Sky Ticket "Scissor Seven" - 2. Staffel 7. Mai Netflix "The Shivering Truth" - 1. Staffel 7. Mai Sky Ticket "Coroner – Fachgebiet Mord" - 2. Staffel 7. Mai Sky Ticket "Meine geniale Freundin" - 2. Staffel 7. Mai MagentaTV "Dead to Me" - 2. Staffel 8. Mai Netflix "Valeria" - 1. Staffel 8. Mai Netflix "The Eddy" - 1. Staffel 8. Mai Netflix "Mayans M.C." - 1. Staffel 8. Mai Sky Ticket "Dispatches from Elsewhere" - 1. Staffel 8. Mai Prime Video "Gerichtsverfahren in den Medien" - 1. Staffel 11. Mai Netflix "Kidding" - 2. Staffel 12. Mai Sky Ticket "Rocco Schiavone" - 3. Staffel 13. Mai Sky Ticket, MagentaTV "She-Ra und die Rebellen-Prinzessinnen" - 5. Staffel 15. Mai Netflix "The Last Narc" - 1 Staffel 15. Mai Prime Video "Stumptown" - 1. Staffel 19. Mai Sky Ticket "The Plot Against America" - 1. Staffel 20. Mai Sky Ticket "Schooled" - 2. Staffel 21. Mai Sky Ticket "Life in Pieces" - 4. Staffel 21. Mai Sky Ticket "Homecoming" - 2. Staffel 22. Mai Prime Video "Der Denver-Clan" - 3. Staffel 23. Mai Netflix "Rugal" - 1. Staffel 24. Mai Netflix "Man vs. Bear" 26. Mai Sky Ticket "Devils" - 1. Staffel 28. Mai Sky Ticket "Seal Team" - 3. Staffel 28. Mai Sky Ticket "Vagrant Queen" - 1. Staffel 28. Mai Sky Ticket "Space Force" - 1. Staffel 29. Mai Netflix "Queen of the South" - 4. Staffel 29. Mai Netflix "Der Beischläfer"- 1. Staffel 29. Mai Prime Video "Snowpiercer" - 1. Staffel unbestimmtes Datum Netflix

Lesen Sie auch: "Tiger King" - Donald Trump verblüfft mit Aussage über Joe Exotic.

soa

Das sind die Serien-Highlights von 2020 Zur Fotostrecke

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Zentral-Redaktionsnetzwerks.