Das sind die besten Serien-Neuheiten von 2020, die man nicht verpassen sollte

Die Netflix-Serie "I Am Not Okay with This" kam bei den Fans sehr gut an.

von Sophia Adams schließen

Das Jahr 2020 ist noch jung, dennoch sind bereits einige spannende Serien-Neuheiten erschienen, die man auf keinen Fall verpassen sollte. Eine Top 10 finden Sie hier.

Netflix , Prime Video und Sky haben in den ersten drei Monaten des Jahres 2020 einige neue Serien veröffentlicht.

Die folgenden zehn Serien sollten Sie auf keinen Fall verpassen.

Mal wieder nichts zu tun? In diesem Fall bietet es sich an, eine brandneue Serie zu beginnen. Und "brandneu" ist wortwörtlich gemeint, denn obwohl das Jahr noch jung ist, haben Netflix, Prime Video und Sky bereits viele neue Serien in petto, die man auf keinen Fall verpassen sollte.

Die folgende Top 10 enthält nur einige Beispiele, die bei den Zuschauern besonders gut ankamen. Alle Serien sind im Jahr 2020 gestartet, Fortsetzungen zählen also nicht.

Netflix setzt auf neue Serien mit jungen Schauspielern

Nachdem es bei "Stranger Things" und "Sex Education" schon so gut geklappt hat, setzt Netflix weiterhin auf Jugendserien mit überwiegend jungen Schauspielern. Drei Produktionen dieser Art sind Anfang 2020 besonders aufgefallen: "Ragnarök"*, "Locke & Key"* und "I Am Not Okay with This"*.

Etwas aus der Reihe tanzt hingegen die im Januar 2020 erschienene Serie "Messiah". Die Action-Krimi-Produktion handelt von einem Anführer einer politisch-spirituellen Bewegung, der in den USA für Unruhen sorgt. Erwähnenswert ist außerdem die Reality-TV-Serie "Liebe macht blind", die häufig in den täglichen Netflix-Top-10* landet.

Prime Video punktet mit Action und SciFi

Zweifellos hat Prime Video mit "Star Trek: Picard" wohl einen der größten Hits der letzten drei Monate gelandet. Entsprechend dürfen sich die Fans auch auf eine Fortsetzung des "Star Trek"-Spin-Offs* freuen.

Noch viel actionreicher geht es aber in den vielversprechenden Serien "Treadstone" und "Hunters" zu. Erstere spielt im Jason-Bourne-Universum, während die Protagonisten von "Hunters" Nazis in den USA jagen.

Auf Sky wird es spannend und gruselig

Wer hat Lust auf Horror? Bei Sky kommen Fans des Genres mit "The Outsider" auf ihre Kosten. Die Mini-Serie basiert auf dem gleichnamigen Roman von Stephen King.

Fans von Serien wie "Narcos" oder "El Chapo" dürften hingegen Freude an "ZeroZeroZero" haben. In der Serie soll eine große Ladung Kokain nach Italien verschifft werden, jedoch kommt es auf dem Weg zu ordentlich Trubel.

Das sind die besten Serien-Neuheiten von 2020

Im Folgenden sind die genannten Serien absteigend nach IMDb-Bewertung sortiert (Stand: 26. März 2020). Auf der Seite können Zuschauer Produktionen mit bis zu zehn Sternen bewerten.

Bewertung auf IMDb Serie Streamingdienst Beschreibung 8,2 Sterne "ZeroZeroZero" Sky Ticket Eine Ladung Kokain soll nach Italien verschifft werden, doch es kommt zu Komplikationen. 8,1 Sterne "The Outsider" Sky Ticket Ein gewöhnlicher Familienvater wird plötzlich für den grauenvollen Mord an einem Kind verhaftet. 7,9 Sterne "Star Trek: Picard" Prime Video Admiral Jean-Luc Picard ist im Ruhestand, doch bald schon bekommt er eine neue Mission. 7,7 Sterne "Messiah" Netflix Der Anführer einer religiösen Bewegung wirkt Wunder wie einst Jesus Christus und zieht damit die Aufmerksamkeit der CIA auf sich. 7,7 Sterne "I Am Not Okay with This" Netflix Ein 17-jähriges Mädchen entwickelt besondere Kräfte, die bald schon zu einem Problem für sie und ihre Mitmenschen werden. 7,5 Sterne "Ragnarök" Netflix Ein Schüler entdeckt nach dem Umzug in eine Kleinstadt seine Verbindung zu den Göttern der nordischen Mythologie. 7,2 Sterne "Hunters" Prime Video In den USA der 70er-Jahre macht eine Gruppierung Jagd auf Nazis. 7,0 Sterne "Treadstone" Prime Video Schläferagenten mit übermenschlichen Fähigkeiten werden beauftragt, gefährliche Missionen zu erledigen. 6,6 Sterne "Locke & Key" Netflix Die Kinder der Locke-Familie ziehen in ein altes Familienhaus ein, in dem sie mysteriöse Schlüssel mit besonderen Kräften entdecken. 6,0 Sterne "Liebe macht blind" Netflix Mehrere Kandidaten haben "Blind Dates", bei denen sie die Partner nur hören, aber nicht sehen.

soa

