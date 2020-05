"Blood & Water": Wann startet die 2. Staffel auf Netflix?

Wird es bald weitergehen?

von Sophia Adams schließen

Am 20. Mai ist die neue Serie "Blood & Water" auf Netflix gestartet. Alle Infos zur 2. Staffel des High-School-Dramas haben wir für Sie zusammengefasst.

+++Vorsicht, es folgen Spoiler zur 1. Staffel von "Blood & Water"+++

Mit "Blood & Water" ist eine neue High-School-Serie auf Netflix gestartet.

ist eine neue High-School-Serie auf gestartet. Dabei handelt es sich um eine Produktion aus Südafrika.

Die Serie könnte um eine 2. Staffel verlängert werden.

Wer alle Folgen von "Élite", "Riverdale" oder "Outer Banks" gesehen hat, sollte Netflix keinesfalls links liegen lassen, bis neue Staffeln erscheinen. Wie wäre es stattdessen mit einer ganz neuen Serie? "Blood & Water" beispielsweise könnte den Fans der genannten Netflix-Produktionen besonders gut gefallen.

Das High-School-Drama steht seit dem 20. Mai 2020 auf dem Streamingdienst zur Verfügung. Und wie es so oft, wünschen sich begeisterte Abonnenten auch in diesem Fall eine Fortsetzung. Doch wird eine 2. Staffel tatsächlich erscheinen?

"Blood & Water": Darum geht es in der neuen Netflix-Serie

In den letzten Monaten hat Netflix eine Vielzahl an neuen Serien veröffentlicht. Viele davon kamen bei den Abonnenten gut an - darunter auch einige Produktionen, die nicht aus den USA stammen. Nach "White Lines"*, "Haus des Geldes"* und "Élite"* aus Spanien, "Kingdom"* aus Südkorea und "Into the Night"* aus Belgien beweist jetzt das nächste Land sein Können: Das High-School-Drama "Blood & Water" wurde in Südafrika produziert.

Entsprechend spielt sich die Handlung in der südafrikanischen Metropole Kapstadt ab. Doch worum geht es konkret? Im Mittelpunkt steht die Schülerin Puleng Khumalo (Ama Qamata), deren Leben sich nach einer Begegnung auf einer Party schlagartig verändert. Sie trifft dort ein Mädchen, das ihr unheimlich ähnlich sieht. Puleng hat schließlich einen Verdacht: Bei der gleichaltrigen Schülerin könnte es sich um ihre Schwester handeln, die nach der Geburt entführt wurde.

Lesen Sie auch: "Outer Banks" - Wird die Netflix-Serie abgesetzt? Alle Infos zur 2. Staffel.

Trailer zur neuen Netflix-Serie "Blood & Water"

Mehr erfahren: Das sind die besten Serien im Juni 2020 auf Netflix, Disney+ & Co.

Wird eine 2. Staffel der Netflix-Serie "Blood & Water" erscheinen?

Die 1. Staffel von "Blood & Water" umfasst gerade mal sechs Folgen, was vielen Zuschauern nicht genug sein dürfte. Es bleibt den Fans also nichts anderes übrig, als auf eine 2. Season zu hoffen - doch wird sie auch produziert?

Da die Serie gerade erst gestartet ist, kann diese Frage weder mit einem "ja" noch mit einem "nein" beantwortet werden. Es ist allerdings davon auszugehen, dass sich Netflix in den nächsten Wochen zu einer möglichen Fortsetzung äußert.

Auch interessant: Mysteriöser ESC-Werbespot von Netflix - Das steckt hinter dem kuriosen Musikvideo.

Alle Infos zur Netflix-Serie "Blood & Water" auf einen Blick

Serie Blood & Water Veröffentlichungsdatum 20. Mai 2020 (1. Staffel) Genre Drama, Thriller Land Südafrika Schauspieler Ama Qamata, Khosi Ngema uvm. Verfügbar auf Netflix

soa

Das sind die Serien-Highlights von 2020 Zur Fotostrecke

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Zentral-Redaktionsnetzwerks.