Diese Serien hat der US-Sender The CW verlängert

Diese Serien bleiben vorerst im CW-Programm enthalten: „All American“ und „Walker“ © The CW

Nach der Übernahme des Networks The CW durch den Medienkonzern Nexstar haben viele Serien das Zeitliche gesegnet. Welche glücklichen Kandidaten es in diesem Jahr durch die Umstrukturierung geschafft haben, lest Ihr hier.

Beim Network The CW hat sich seit den letzten Upfronts einiges getan. Das Medienunternehmen Nexstar hat die Mehrheit am Sender übernommen und werkelt seit über einem halben Jahr fleißig an einer Umstrukturierung. Der fielen unter anderem die DC-Serien zum Opfer. Älter und männlich sei das Publikum und dem wolle man in Zukunft besser Rechnung tragen. Was man in der neuen Chefetage glaubt, welche Serien das Zielpublikum erreichen werden, findet Ihr hier heraus. Welche genau das sind, lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Loryn Pörschke-Karimi)