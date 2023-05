Dune - Part Two: Trailer-Video zum 2. Teil der Wüstenplanet-Saga

Teilen

Poster zu „Dune: Part Two“ © Legendary/Warner Bros.

Warner Bros. und Legendary präsentieren Ende des Jahres den zweiten Teil von Denis Villeneuves ambitionierter Adaption von Frank Herberts Sci-Fi-Saga „Dune“. Ein offizieller Teaser kündigte gestern den ausführlichen Trailer an, der jetzt endlich online ist.

Father, the marketing machine has awakened! Langsam kommt die Marketing-Abteilung von Warner Bros. in die Wüstenpuschen, was das Bewerben des Films „Dune: Part Two“ angeht. Die mit Spannung erwartete Science-Fiction-Fortsetzung von Filmemacher Denis Villeneuve („Arrival“, „Blade Runner 2049“) feiert am 3. November dieses Jahres US-Premiere, wie das neue Poster kundtut, und kommt hierzulande wieder einen Tag früher in die Lichtspielhäuser.

Der neue Teaser-Trailer, in dem Paul Atreides (Timothée Chalamet) anfängt, einen Sandwurm heraufzubeschwören, ist jetzt schon online, der ausführliche Trailer soll im Laufe des Tages folgen. Gezeigt wurde dieser bereits letzte Woche auf der CinemaCon, weshalb wir wissen, dass wir darin sehen werden, wie Paul den Shai-Hulud in einer der Schlüsselszenen des Buches von Frank Herbert reitet, um sich als Muad‘Dib und Fremenanführer auf Arrakis zu beweisen. Den Trailer und weitere Infos finden Sie bei Serienjunkies.de. (Mario Giglio)