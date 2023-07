Gilmore Girls: Sean Gunn kritisiert geringe Streaming-Tantiemen

Von: Bjarne Bock

Sean Gunn in Sean in „Gilmore Girls: A Year in the Life“ © Netflix/Warner Bros.

Einer der Hauptstreitpunkte beim laufenden Hollywood-Streik sind die Streaming-Tantiemen. Wie wenig Studios ihren Serienschaffende abgeben, erklärt nun der „Guardians of the Galaxy“-Star Sean Gunn am Beispiel „Gilmore Girls“.

Hollywood steht still, denn seit vergangenen Donnerstag, den 13. Juli streiken neben den Autor:innen, die schon am 2. Mai die Arbeit niedergelegt haben, nun auch die Schauspieler:innen der Gewerkschaft SAG-AFTRA. Dreharbeiten können so nun gar nicht mehr stattfinden, außer in wenigen Ausnahmefällen wie „House of the Dragon“, wo fast nur britische Stars involviert sind, die am US-Streik nicht teilnehmen dürfen. Wie lange der Streik noch geht, kann derzeit niemand einschätzen. Wobei sich die Studios und Streamer, vertreten durch den Verband AMPTP, offenbar selbst querstellen. Angeblich fahren sie die Strategie, die Streikenden so lange warten zu lassen, bis ihnen das Geld ausgeht.

Schwere Vorwürfe, speziell gegen Netflix, erhebt nun Sean Gunn, den die meisten als Marvel-Held Kraglin aus „Guardians of the Galaxy Vol. 3“ erkennen dürften. Er wurde kürzlich an einem der zahlreichen Streikposten in Los Angeles gesichtet und gab gegenüber The Hollywood Reporter ein Interview, das seitdem im Netz vielfach geteilt wurde. Gunn spricht dabei das Thema Streaming-Tantieme (auf Englisch: „residuals“) an, welches zu den Hauptstreitpunkten zählt. Er macht das von ihm und vielen anderen so wahrgenommene Problem am Beispiel „Gilmore Girls“ fest. Was Sean Gunn aus „Gilmore Girls“ Warner Bros und Netflix vorwirft, lesen Sie bei Serienjunkies.de (Bjarne Bock).