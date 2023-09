Hawaii Five-0: Sänger und Schauspieler Jimmy Buffett mit 76 verstorben

Von: Adam Arndt

Jimmy Buffett als Frank Bama in „Hawaii Five-0“ © CBS

Der Sänger und Schauspieler Jimmy Buffett ist tot. Sein größter Hit war „Margaritaville“. Außerdem erschien mehrfach in der Serie „Hawaii Five-0“ sowie in „Blue Bloods“ oder dem Film „Jurassic World“.

Jimmy Buffett ist am 1. September im Alter von 76 Jahren verstorben. Eine offizielle Todesursache wurde nicht genannt. Laut TMZ soll Hautkrebs die Ursache gewesen sein. Bereits im Mai wurde der Musiker und Schauspieler in ein Krankenhaus in Boston eingeliefert. Buffetts größter Hit in seiner illustren Karriere auf der Bühne war „Margaritaville“, ein Song, der einige Restauranteröffnungen nach sich zog.

Er veröffentlichte zu Lebzeiten 29 Studio-Alben, 14 Live-Alben, neun Compilation-Alben und acht Spezial-Alben. Weitere bekannte Songs sind „Come Monday“, „A Pirate Looks at Forty“ oder „Son of a Son of a Sailor“. Aus welchen Serien man Jummy Buffett kennt, lesen Sie bei Serienjunkies.de (Adam Arndt)