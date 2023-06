Hijack: Kritik der Pilotepisode der Serie von AppleTV+

Idris Elba in der Serie „Hijack“ © Apple TV+

Die Thrillerserie „Hijack“ auf Apple TV+ erzählt die spannende Geschichte eines Mannes, der in einem entführten Flugzeug um sein Überleben kämpft. Mehr dazu in unserem Review zur Pilotfolge der neuen Produktion.

Sam Nelson Idris Elba ist ein Geschäftsmann, der gerade von Dubai nach London zurückkehrt, als sein Flug in der ersten Staffel von „Hijack“ plötzlich entführt wird. In Echtzeit erlebt das Publikum die Ereignisse im Flieger mit. Doch auch die Mitarbeiter von Tower Control Dubai schöpfen Verdacht und Sam gelingt es, mit dem Smartphone eine Nachricht an seine Familie abzuschicken, bevor die Kidnapper das W-LAN abschalten. Was haben die Entführer vor? Welche Ziele verfolgen sie?

Als Jim Field Smith („Truthseekers“) und George Kay („Lupin“) im April 2022 „Hijack“ mit Idris Elba in der Hauptrolle ankündigten, versprachen sie einen Thriller in Echtzeit. Erinnerungen an die Serienlegende „24“ wurden wach, obwohl die neue Apple TV-Show inhaltlich nur wenig mit dem innovativen Konzept gemeinsam hat. Die komplette Kritik finden Sie bei Serienjunkies.de. (Reinhard Prahl)