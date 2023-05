John Wick 5: Lionsgate will Franchise fortsetzen

Schon mehr als eine Milliarde US-Dollar eingespielt

Die bisherigen vier „John-Wick“-Filme haben weltweit schon mehr als eine Milliarde US-Dollar eingespielt, wobei der vierte Teil bislang am erfolgreichsten war. Das Franchise soll also weitergehen, womöglich auch mit einem fünften Film. Joe Drake, Chef von der Lionsgate-Filmgruppe hat letzte Woche die Zahlen für das vierte Quartal vorgestellt und dabei auch über die Zukunft des „John-Wick“-Franchise gesprochen.

„Was offiziell ist, wie sie wissen, ,Ballerina‘ ist das erste Spin-off, das nächstes Jahr kommt. Wir entwickeln drei weitere, inklusive (Teil) fünf und inklusive der TV-Serie ,The Continental‘, die bald ausgestrahlt wird. Wir bauen die Welt aus und wenn der fünfte Film kommt, wird das organisch sein - es wird sich organisch entwickeln, daraus, wie wir diese Geschichten erzählen. Aber man kann sich auf eine regelmäßige Dosis ,John Wick‘ einstellen.“

Ende März 2023 kam „John Wick: Kapitel 4“ in die Kinos und erreichte ein Box-Office-Ergebnis von 363 Millionen Dollar weltweit. Studio und Regisseur Chad Stahelski ließen sich trotz der Ereignisse im Film die Türen für eine Fortsetzung offen. Gegenüber dem „Behind-the-Screen“-Podcast von THR meinte der Filmemacher dementsprechend: „Es schmeichelt sehr, wenn sie zu dir kommen und sagen: ,Wir wollen mehr‘ - und es ist nicht nur ein ,Cash Grab‘. Die Zuschauer wollen wirklich mehr. Ich glaube aber, wir alle brauchen ein bisschen Zeit, um zu sagen: ,Whew. Lass uns gucken, was als Nächstes kommt...‘ Wenn Keanu und ich in einigen Monaten in einer Whiskey-Bar in Japan sitzen und denken: ,Ja, wir machen nie wieder einen davon‘ und dann plötzlich denken: ,Ja, aber ich habe eine Idee...‘, dann sind wir offen dafür.“ Weitere Infos über den Hintergrund lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Adam Arndt)