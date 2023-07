Keine Einigung erzielt - Hollywood-Schauspieler vor Streik

Von: Bjarne Bock

Teilen

SAG-AFTRA und WGA streiken gemeinsam © IMAGO/Robert Hanashiro

Das letzte Mal, als die Schauspieler- und Autorengewerkschaft in Hollywood gleichzeitig gestreikt haben, liegt über 60 Jahre zurück. Damals hieß der Streikführer Ronald Reagan. Nun ist der Streit mit den Studios erneut eskaliert.

Bis tief in die Nacht haben die US-amerikanische Schauspielergewerkschaft SAG-AFTRA und der Verband der Studios und Streamer (kurz: AMPTP) am Mittwoch verhandelt und gestritten. Vor wenigen Stunden wurde das Scheitern der Gespräche bekannt gegeben. Nachdem bereits seit dem 2. Mai der Autorenstreik läuft, soll noch am heutigen Donnerstag in Hollywood ein weiterer Streik ausgerufen werden.

Sobald die Schauspieler ihre Sets verlassen, dürften praktisch alle laufenden Serien- und Filmproduktionen zum Stillstand kommen. Das betrifft übrigens auch ausländische Dreharbeiten, wenn die Beteiligten vor der Kamera teil der SAG-AFTRA sind. Was die einzelnen Beteiligten sagen, lesen Sie bei Serienjunkies.de (Bjarne Bock)