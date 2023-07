Mattel Cinematic Universe - Ist Barbie nur der erste Kinoerfolg von Mattel?

Von: Mario Giglio

Ist „Barbie“ nur der Anfang für ein Filmuniversum von Mattel? © Warner/Mattel

Polly Pocket, Hot Wheels, UNO, Masters of the Universe und der Dino Barney sind einige von 14 Projekten, die Mattel nach dem Erfolg von „Barbie“ für eine Filmadaption in Entwicklung geschickt hat. War Greta Gerwigs Puppentheater erst der Anfang eines neuen MCU?

Der „Barbie“-Film von Greta Gerwig entpuppte sich als riesiger Erfolg für Warner Bros. und Mattel Films. Wie Variety meldet, fasst der Spielzeughersteller mit CEO Ynon Kreiz an der Spitze deshalb schon weitere Filmprojekte mit seinen IPs ins Auge für ein potentielles Mattel Cinematic Universe - ein neues MCU?

Prominente Namen sind zum Teil schon an die Marken gekoppelt, deren Filme jetzt in Entwicklung geschickt wurden. Welche Mattel-Spielzeugfilme bereits entwickelt werden, lesen Sie bei Serienjunkies.de (Mario Giglio)