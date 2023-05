Monster: Um welchen Fall geht es nach Jeffrey Dahmer in der 2. Staffel des Netflix-Hits?

Erstes Logo zu „Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story“ © Netflix

Nach Jeffrey Dahmer widmet sich die Netflix-Anthologieserie „Monster” einem weiteren Fall, der die USA längere Zeit beschäftigte und schon einmal durch eine andere Serie adaptiert wurde.

Mit der ersten Staffel der Serie „Monster“ aka „Monster: The Jeffrey Dahmer Story“ gelang Netflix auch ein Monster-Erfolg, denn diese platzierte sich auf den dritten Platz der englischsprachigen Originals und schaffte in den ersten 28 Tagen 856 Millionen gestreamte Stunden. Allein „Wednesday“ (1,23 Milliarden Stunden) und die vierte Staffel von „Stranger Things“ (1,35 Milliarden Stunden) waren bislang gefragter. Kein Wunder also, dass längst zwei weitere Staffeln bestellt wurden, die sich anderen Verbrechern widmen sollen.

Nun wurde verkündet, wer in der nächste Season im Zentrum steht und manch ein Serienfan könnte die Story schon kennen, denn es geht um die Menendez-Brüder, die schon in der ersten und einzigen Staffel von „Law & Order: True Crime“ im Zentrum standen. Weitere Infos zur neuen Staffel lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Adam Arndt)