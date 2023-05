NCIS - Los Angeles: So endete die Krimiserie mit LL Cool J

„NCIS: Los Angeles“ © CBS

Nach 14 Staffeln und über 320 Episoden ging gestern Abend die Finalepisode der US-Krimiserie „NCIS: Los Angeles“ über die Bühne. Eine Hochzeit, eine Schwangerschaft und eine Mission von einer alten Bekannten schließen das Format des Networks CBS ab.

Mit dem Zweiteiler New Beginnings (14x20) und New Beginnings, Part Two (14x21) endete am gestrigen Sonntag das langjährige Crime-Procedural „NCIS: Los Angeles“ auf CBS. Spätestens seit der offiziellen Absetzungsmeldung im Januar dieses Jahres wussten Showrunner R. Scott Gemmill und sein Team, dass sie nicht nur ein Staffel-, sondern ein Serienfinale zu produzieren haben. Dabei verlässt man sich am Ende auf ein paar Greatest-Hits aus dem Finalfolgen-Katalog und teast ein Abenteuer an, das wir nicht mehr zu sehen bekommen.

Das passiert im Serienfinale (SPOILER)

Callen (Chris O‘Donnell) heiratet Anna (Bar Paly) spontanerweise im Rathaus, während Kensi (Daniela Ruah) herausfindet, dass sie schwanger ist und ein Baby von Deeks (Eric Christian Olsen) erwartet. Dann erreicht die Frischvermählten ein Brief von Hetty (Linda Hunt bleibt dem Finale jedoch fern), der sie zu einer kleinen Nebenmission einlädt, um sie aus einer verzwickten Situation in Marokko zu befreien. Als Hochzeitsgeschenk bietet sie Callen und Anna ihr Haus auf Mykonos für die Flitterwochen an. Dort verabredet sich das Paar, ehe sich der Bräutigam und Sam (LL Cool J) nach Afrika aufmachen, wo sie auf Nell Jones (Renée Felice Smith) und Sabatino (Erik Palladino) treffen, die ebenfalls für die Mission rekrutiert wurden... Wie es weitergeht, lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Mario Giglio)