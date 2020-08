„Jane the Virgin“: Wird es eine 6. Staffel auf Netflix geben?

Schauspielerin Gina Rodriguez spielt die Hauptrolle in der Serie „Jane the Virgin“.

Schicksal der Serie bekannt

Die 5. Staffel von „Jane the Virgin“ steht nun endlich auf Netflix zu Verfügung. In Bezug auf eine Fortsetzung gibt es aber schlechte Nachrichten.

Netflix* bietet seit dem 28. Juli die 5. Staffel von „Jane the Virgin" an.

an. Die Serie ist im amerikanischen Fernsehen bereits vor mehreren Monaten erschienen.

Ob es eine 6. Staffel geben wird oder nicht, ist ebenfalls schon bekannt.

Im Leben von Jane (Gina Rodriguez), der Protagonistin von „Jane the Virgin", verläuft kaum etwas nach Plan. Insbesondere ihr Liebesleben könnte verrückter und kurioser nicht sein. All die unerwarteten und witzigen Wendungen der Geschichte führten allerdings dazu, dass die Fans der Serie über fünf Staffeln hinweg ordentlich was zu lachen hatten. Gelegentlich wurde es aber auch emotional und vor allen Dingen romantisch.

Seit dem 28. Juli 2020 bietet Netflix die 5. Staffel der Serie an, auf die deutsche Fans lange genug warten mussten. Der Sender The CW strahlte die neusten 19 Folgen nämlich bereits im Sommer 2019 aus. Müssen die Fans deshalb wieder ein Jahr auf die Fortsetzung warten? Oder wird es eine 6. Staffel gar nicht mehr geben? Wir klären die wichtigsten Fragen in diesem Beitrag.

+++Vorsicht, es folgen Spoiler zur allgemeinen Handlung von „Jane the Virgin“+++

„Jane the Virgin“ auf Netflix: Erscheint noch eine 6. Staffel?

Im Mittelpunkt von „Jane the Virgin" steht die titelgebende Figur Jane (Rodriguez). Sie setzt es sich zum Ziel, vor ihrer Hochzeit vollkommen auf den körperlichen Teil der Liebe zu verzichten. Eine Entscheidung, die auch ihr fester Freund Michael (Brett Dier) bedingungslos akzeptiert. Urplötzlich muss Jane aber feststellen, dass sie ein Kind erwartet. Wie es dazu kommen kann, ist schnell geklärt: Bei einem vorangegangenen Frauenarzt-Besuch wurde sie versehentlich künstlich befruchtet.

Über fünf Staffeln hinweg wurde diese Geschichte schließlich weitererzählt - und zu Ende gebracht. Eine 6. Staffel der Serie soll es nämlich nicht mehr geben, kündigte The CW schon vor mehreren Monaten an. Der Sender setzte „Jane the Virgin“ allerdings nicht ganz plötzlich ab. Stattdessen klärten die Drehbuchautoren alle offenen Fragen im Finale und bescherten den Figuren ein rundes Ende.

Spin-Off zu „Jane the Virgin" möglich? The CW macht Hoffnungen

Die Chancen stehen allerdings gut, dass die Fans trotzdem noch einmal in das „Jane the Virgin“-Universum eintauchen können. Wie das Magazin Deadline berichtet, sei der Sender The CW durchaus interessiert daran, mit Showrunnerin Jennie Snyder Urman an einem Spin-Off zu arbeiten - sofern sie selbst damit einverstanden ist.

Tatsächlich gab es sogar schon Pläne für ein Spin-Off mit dem Titel „Jane the Novela“. The CW lehnte die Produktion nach Fertigstellung einer Pilot-Folge aber ab, da sie nicht „die gleiche Schrulligkeit und den gleichen Witz“ wie das Original besaß. (soa) *tz.de ist Teil des Ippen-Zentral-Netzwerks.

