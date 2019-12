Netflix veröffentlicht neuen Trailer von "The Witcher" - doch Zuschauer stört ein Detail

Bereits am 20. Dezember startet "The Witcher" auf Netflix.

"The Witcher" auf Netflix

Der finale Trailer zur neuen Netflix-Serie "The Witcher" verrät endlich, worum es in der Serie gehen wird. Doch manchen Zuschauern sticht nur ein Detail ins Auge.

Wenige Tage vor dem Start der 1. Staffel von "The Witcher" präsentiert Netflix einen finalen Trailer. Darin wird endlich die konkrete Handlung aufgegriffen sowie weitere wichtige Figuren vorgestellt. Insbesondere die Wahl der Kostüme von einzelnen Charakteren verwirrt jedoch manche Zuschauer, die ihrem Unmut in den YouTube-Kommentaren freien Lauf lassen.

Darum geht es in "The Witcher"

"The Witcher" basiert auf den Geschichten des polnischen Autors Andrzej Sapkowski. Entsprechend orientiert sich auch die Netflix-Serie weitestgehend an dieser Vorlage. Am 20. Dezember erscheint die 1. Staffel auf dem Streamingdienst und bislang hielt Netflix die konkrete Handlung größtenteils im Dunkeln. Der finale Trailer verrät jedoch, was auf den Hexer Geralt von Riva (Henry Cavill) zukommen wird:

Im Clip ist eine große Auseinandersetzung zwischen den Königreichen Nilfgaard und Cintra zu sehen. Cahir (Eamon Farren) und die Truppen Nilfgaards haben es nämlich auf Prinzessin Cirilla (Freya Allan) von Cintra abgesehen. Um ihre Entführung zu vermeiden, sucht sie Schutz bei dem mächtigen Hexer Geralt von Riva.

Zuschauern fällt ein Detail negativ auf

Unter dem englischen Trailer auf YouTube finden sich vorwiegend positive Kommentare, in denen Zuschauer ihre Vorfreude bekunden. Einzelne User weisen jedoch auf die seltsame Rüstung der Armeen von Nilfgaard hin, die nicht viel mit einer typischen Ritterrüstung gemeinsam haben. So schrieb beispielsweise eine Person: "Es tut mir Leid, aber beim Anblick der Rüstungen von den Armeen Nilfgaards bluten mir die Augen." Eine zweite Person äußert sich in ähnlicher Weise: "Wer auch immer sich diese schrumpelige Sack-Rüstung ausgedacht hat, hat einen großen Fehler gemacht."

Es bleibt zu hoffen, dass dieses vermeintliche Kostüm-Fauxpas dem möglichen Erfolg der Serie nicht im Wege steht.

