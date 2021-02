„The Crew“ mit „King of Queens“-Star: Wird es eine 2. Staffel auf Netflix geben?

Altbekannte Gesichter

„The King of Queens“-Darsteller Kevin James ist zurück und spielt die Hauptrolle der Netflix-Serie „The Crew“. Wird er noch einmal in einer 2. Staffel auftreten?

Vom Paketfahrer zum Teamchef eines Rennstalls: Kevin James ist zurück. Der „The King of Queens“-Star bleibt den Komödien treu, denn aktuell spielt er die Hauptrolle in „The Crew“. Dabei handelt es sich um eine Comedy-Produktion von Netflix*. Seit dem 15. Februar 2021 bietet der Streamingdienst die ersten zehn Folgen der Serie an.

Sollten die Rezensionen gut ausfallen und die Klickzahlen hoch sein, stehen die Chancen auf eine 2. Staffel sehr gut. Wir verraten, was bisher zur Fortsetzung von „The Crew“ bekannt ist.

+++Vorsicht, es folgen Spoiler zur 1. Staffel von „The Crew“+++

„The Crew“ auf Netflix: Die Handlung und Besetzung der Serie

Kevin James spielt in „The Crew“ den Teamleiter eines NASCAR-Rennstalls. NASCAR ist ein in der Realität existierender amerikanischer Motosportverband, allerdings ist die Geschichte der Netflix-Serie fiktional.

Darum geht es in „The Crew“: Bobby (Bruce McGill), der Boss eines Rennteams, tritt zurück und übergibt seinen Posten an seine Tochter Catherine (Jillian Mueller). Teamchef Kevin (Kevin James) und dessen Kollegen sind von dem Neuzugang nicht sonderlich begeistert. Sie befürchten, dass Catherine zu jung für den Job ist und einige Mitarbeiter möglicherweise sogar kündigen könnte. Im Trailer zur Serie (siehe oben) finden Sie bereits erste Details zur Handlung.

Neben James, McGill und Mueller übernehmen außerdem die Schauspieler Gary Anthony Williams (Chuck), Dan Ahdoot (Amir), Freddie Stroma (Jake) und Sarah Stiles (Beth) weitere wichtige Hauptrollen.

„The Crew“: Wird es eine 2. Staffel auf Netflix geben?

Netflix lässt sich meist mehrere Wochen Zeit, bis Statements zu Fortsetzungen veröffentlicht werden. Das scheint auch in Bezug auf „The Crew“ der Fall zu sein. Im Vorhinein hat der Streamingdienst die Serie noch nicht verlängert. Womöglich möchte Netflix erst einmal abwarten, wie viele Zuschauer sich die Komödie in den ersten 28 Tagen ansehen. (soa) *tz.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.

