Netflix: Welche Serien und Filme kommen im Februar 2023 zum Streamingdienst?

Netflix © Netflix

Netflix ließ sich in die Karten schauen, was im Februar für Abonnenten des Streamingdienstes neu zum Abruf zur Verfügung steht. Neben Neuen Folgen von You, Outer Banks und Aggretsuko stehen unter anderem Lizenztitel wie Wonder Woman 1984 auf dem VoD-Plan.

Wie jeden Monat fügt der Streaminggigant Netflix seinem Portfolio auch im Februar wieder mehr Neuerscheinungen hinzu als man vermutlich schauen könnte (hier welche Filme 2023 bei Netflix zu sehen sind). Mit dabei ist unter anderem der lang erwartete Teil eins der vierten Staffel der Stalkerserie „You“. Die Veröffentlichung wurde damit sogar etwas nach vorne verlegt. In der neuen Staffel zieht der Stalker Joe Goldberg (Penn Badgley) nach London, wo er sich als Professor Jonathan Moore ausgibt.

Ebenfalls auf viel Fanliebe dürfte die dritte Season von „Outer Banks“ stoßen. Daneben gibt es Neues vom Heavy-Metal-Maskottchen „Aggretsuko“ und den Neustart „Freeridge“. Bei den eingekauften Filmen lassen sich „Wonder Woman 1984“ oder „The Boss Baby“ entdecken, aber auch Realty-TV-Fans kommen wieder auf ihre Kosten. Eine tabellarische Auflistung aller Neuerscheinungen finden Sie bei Serienjunkies.de. (Mario Giglio)