Ryan Reynolds bringt ALF zurück auf die Mattscheibe

Von: Mario Giglio

Gordon Shumway aka ALF (Alien Life Form) © IMAGO

Erinnert Ihr Euch an ALF? Er ist wieder da... in Werbeform! Der Maximum Effort Channel von Ryan Reynolds, der Content und Sponsoring vermischt, hat nicht nur die klassische Alien-Sitcom eingekauft, sondern neue Segmente mit der pelzigen Puppe und Originalstimme von Paul Fusco produziert.

Hollywoodstar Ryan Reynolds ist nicht nur „Deadpool“- und „Free Guy“-Darsteller, sondern obendrein Chef des neuen Maximum Effort Channels, der in den Vereinigten Staaten über Kanäle wie Fubo, Tubi und Amazon Freevee abrufbar ist. Für diesen hat man laut The Hollywood Reporter die klassische NBC-Sitcom „ALF“ eingekauft, um sie gratis mit Werbeunterbrechung zum Streamen anzubieten.

Das Besondere an der elaborierten Reklame ist jedoch, dass der Melmacaner Gordon Shumway höchstpersönlich in neu produzierten Segmenten die Werbetrommel für verschiedene Produkte rührt. ALF-Produzent und -Stimme Paul Fusco kehrte dafür in der Rolle zurück, die hierzulande von Synchronsprecher Tommi Piper vertont wurde. Neue Videosegmente mit ALF sehen Sie bei Serienjunkies.de (Mario Giglio)