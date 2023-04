Star Trek - Picard: So sehen die Stars in Wirklichkeit aus 

Zum Finale

Mit positiven Kritiken ist die Serie „Star Trek: Picard“ jüngst zu Ende gegangen. Zum Finale werfen wir einen Blick darauf, wie die Darsteller, der für ihre Kostüme und Make-Up besonders gelobten Serie, in Wirklichkeit aussehen.

Es ist das Jahr 2401 und Jean-Luc Picard trifft auf seine alte Enterprise-Crew, darunter Geordi La Forge, Worf, William Riker, Beverly Crusher, Deanna Troi und Data während er versucht seinen Sohn zu retten. Auf diese Weise nimmt die Serie „Star Trek: Picard“ Abschied von uns. Die dritte Staffel ist jüngst zu Ende gegangen und damit auch die Serie an sich. Unser Rezensent honoriert die Finalepisode mit fünf von fünf Sternen. Nun werfen wir einen Blick auf das Leben hinter den Kameras und zeigen Euch, wie die geliebten Charaktere aussehen, wenn die Darsteller und Darstellerinnen sich für den Roten Teppich fein gemacht haben.

Jeri Ryan als Seven of Nine

+ Jeri Ryan in „Star Trek: Picard“ und auf der Premiere der dritten Staffel in Los Angeles © Paramount/IMAGO/Kay Blake

Jeri Ryan übernahm die Rolle der Seven of Nine im Jahr 1997 für die Serie „Star Trek: Voyager“. Zwischenzeitlich schlüpfte sie in andere Rollen, unter anderem für die Serien „Boston Public“, „Body of Proof“ und „Bosch“. Nun legt sie in „Star Trek: Picard“ ihr bekanntes Kostüm wieder an. Die weiteren Darsteller sehen Sie bei Serienjunkies.de. (Loryn Pörschke-Karimi)