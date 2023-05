Streamingtipp: King of Collectibles - The Goldin Touch bei Netflix

Poster zur Realityserie „King of Collectibles - The Goldin Touch“ © Netflix

Seit kurzem gibt es bei Netflix das Realityformat „King of Collectibles - The Goldin Touch“ zu sehen. Darin geht es um den Berufsalltag bei Goldin Auctions, die sich auf hochpreisige Sammelgegenstände spezialisiert haben. Was dabei für Summen generiert werden, ist nicht von schlechten Eltern...

In der Pandemie entdeckten viele Menschen alte und neue Hobbys neu. Mithilfe einiger Influencer und YouTuber wurden beispielweise Pokémonkarten oder Comics plötzlich zur überraschend lukrativen Wertanlage und lockten viele Spekulationstrittbrettfahrer an.

Schon seit 2012 gibt es das Auktionshaus Goldin Auctions, das sich auf hochpreisige Sammelgebiete konzentriert und von Ken Goldin angeführt wird. Die neue sechsteilige Dokuserie „King of Collectibles - The Goldin Touch“ handelt von ihm und seinen Angestellten, die tagtäglich nach dem nächsten großen Ding jagen und auch sehr erpicht auf Rekordpreise sind. Wieso sich das Reinschauen lohnt, lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Adam Arndt)