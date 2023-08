The Continental: Erster Eindruck zum John-Wick-Prequel bei Prime Video

Von: Tim Krüger

119538.jpg © Peacock

Schon bald startet die Prequel-Serie „The Continental“ aus dem Universum von John Wick bei Prime Video in Deutschland. Dazu ist nun auch ein actionreicher Trailer in Langfassung erschienen, der schon einmal richtig Stimmung verbreitet.

Es dauert nicht mehr lange, bis der Startschuss für „The Continental“ fällt. Um die Zuschauer auf die actionreichen Episoden einzustimmen, gibt es nun einen Trailer in Langfassung, der einen guten Vorgeschmack für den neuen Eintrag aus dem „John-Wick“-Universum liefert.

Die Prequel-Serie mit Colin Woodell („The Flight Attendant“) als jüngere Inkarnation des Killerhoteliers Winston, der in den Filmen von Ian McShane („Deadwood“) gespielt wird, startet international beim Streamingdienst Amazon Prime Video (in den USA bei Peacock) am Freitag, den 22. September. Da es sich nur um einen Dreiteiler handelt, läuft das Finale bereits zwei Wochen später: am Freitag, den 6. Oktober.

Wovon handelt die Serie „The Continental“?

Die Prämisse zu „The Continental“ - so bekanntlich der Name der fiktiven Hotelkette, in der die besten Auftragskiller der Welt Unterschlupf suchen - liest sich wie folgt: „(Der junge Winston) wird in die höllische Stadtlandschaft des New Yorks der 1970er Jahre gezogen, um sich einer Vergangenheit zu stellen, die er überwunden zu haben dachte. Er beschreitet einen tödlichen Weg durch die mysteriöse Unterwelt des Hotels und versucht auf Biegen und Brechen, das Hotel zu erobern, in dem er schließlich seinen zukünftigen Thron besteigen wird.“ Ebenfalls im Ensemble mit dabei: Newcomer Ayomide Adegun als junger Charon, Peter Greene („Die Maske“) als professioneller Leichen-Loswerder Uncle Charlie, Katie McGrath („Supergirl“) als „The Adjudicator“, Mark Musashi und Marina Mazepa als Killerduo Hänsel und Gretel sowie der kontroverse Filmstar Mel Gibson („Die Passion Christi“, „Braveheart“) als Cormac. Den actionreichen Trailer zu „The Continental“ können Sie bei Serienjunkies.de sehen (Tim Krüger)