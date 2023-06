The Witcher: Trailer zur 3. Staffel mit Henry Cavills letztem Auftritt

„The Witcher“ © Netflix

Der offizielle Trailer zum dritten Kapitel von „The Witcher“ offenbart, wann Netflix die beiden Teile der Staffel bei sich auf der Website heraufbeschwört. Für Serienstar Henry Cavill sind die im Juni und Juli erscheinenden Volumes die letzte Runde als Geralt von Riva.

Netflix hat eine ausführliche Vorschau auf die dritte Staffel der Dark-Fantasy-Serie „The Witcher“ herbeigehext, die das Abschlusskapitel für Hauptdarsteller Henry Cavill sein wird. Ehe jedoch Liam Hemsworth („Die Tribute von Panem“) den Part des Geralt von Riva übernimmt stehen zwei Staffelteile an: Volume 1 geht am 29. Juni mit den ersten fünf Episoden online, Volume 2 folgt am 27. Juli mit den Folgen sechs bis acht.

Im Netflix-Grimoire steht folgendes über die Handlung der kommenden Season geschrieben: „Während Monarchen, Magier und Bestien des Kontinents um sie wetteifern, versteckt Geralt von Riva Ciri von Cintra - fest entschlossen, seine wiedervereinte Familie vor denen zu schützen, die sie zu zerstören drohen. Yennefer, der Ciris magische Ausbildung anvertraut wurde, führt die beiden zur geschützten Festung Aretuza, wo sie hofft, mehr über die unentdeckten Kräfte des Mädchens herauszufinden. Doch sie landen in einem Schlachtfeld aus Korruption, dunkler Magie und Verrat. Sie müssen alles aufs Spiel setzen, sonst riskieren sie, einander für immer zu verlieren.“ Den Trailer sehen Sie bei Serienjunkies.de. (Mario Giglio)