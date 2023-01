Woher kennt man The Last of Us-Star Nick Offerman?

Nick Offerman im Verlauf seiner Karriere © IMAGO

Nick Offerman ist vielen Serienjunkies aus Parks and Recreation-Tagen noch eng ans Herz gewachsen. Dabei ist überraschend, wie umtriebig und wandelbar der The Last of Us-Darsteller ist.

Die Serie „The Last of Us“ (hier zur Kritik der zweiten Folge) begeistert derzeit Millionen Fans in der ganzen Welt. Nun hat der Darsteller Nick Offerman darin seine große Stunde. Doch der Schauspieler ist längst kein Unbekannter mehr und selbst Fans der Serie „Parks and Recreation“ könnten sich wundern, was der umtriebige Star schon alles gemacht hat. Denn Nick Offerman ist nicht auf ein Genre geschweige den auf einen Figurentyp festzulegen. Als Comedian begeistert ebenso wie in tiefschürfenden Dramen. Und auch optisch ist der Darsteller wandelbarer als man auf den ersten Blick vermuten dürfte. Dabei hilft ihm natürlich auch seine Gesichtsbehaarung.

2003: Gilmore Girls

Nick Offerman in seiner Gastrolle bei Gilmore Girls © The WB

Als Beau Belleville, Bruder von Jackson (Jackson Douglas) und Schwager von Sookie (Melissa McCarthy) beehrte er die Serie „Gilmore Girls“ und ließ die Gelegenheit nicht aus, während der Taufe seines Patenkindes sein Glück bei Lorelai (Lauren Graham) zu versuchen. Wie der Darsteller sich über die Jahre und Rollen verändert hat, lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Loryn Pörschke-Karimi)