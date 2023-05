Yellowstone: Die Stars der Erfolgsserie zeigen ihre Familien

Mit wem verbringen die Darsteller:innen ihre Freizeit?

Das Ende der Serie „Yellowstone“ nach der fünften Staffel wurde jüngst beschlossen. Während wir auf den Beginn der Dreharbeiten der Abschiedsepisoden warten, blättern wir durch das Familienalbum des Casts.

Die Serie „Yellowstone“ war in den vergangenen Wochen immer wieder in der Presse. Unter anderem durch den Streit des Stars Kevin Costner mit dem Showrunner Taylor Sheridan und den daraus folgenden Ausstieg des Hauptdarstellers nach der aktuellen, fünften Staffel. Das spielte jedoch kurze Zeit später keine große Rolle mehr, denn die Macher verkündeten das Aus der Serie nach dieser Staffel. Problematisch dürfte nur werden, dass die zweite Hälfte noch nicht gedreht wurde und Costner nur für wenige Tage bereit stehen will. Das könnte bei seiner zentralen Rolle durchaus schwierig werden. Die Dreharbeiten sind für August angesetzt.

Während Costner auch noch mit seiner Scheidung umgehen muss und die Serienmacher durch den Autorenstreik weiteren Problemen begegnen könnten, blättern wir durch das Familienalbum der Stars und schauen, mit wem die Darsteller:innen ihre Freizeit verbringen. Die Bilder der Darsteller mit ihren Familien finden Sie bei Serienjunkies.de. (Loryn Pörschke-Karimi)