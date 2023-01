Aggressiver Wels: Greifen die Fische wirklich Menschen an?

Von: Teresa Knoll

Dunkles Wasser, große Fische: Manche Menschen trauen sich nicht in Seen, weil sie vor einem Wels-Angriff Angst haben. Lesen Sie hier, ob die Fische wirklich gefährlich sind:

Gefahr aus der Tiefe: Immer wieder gibt es Berichte darüber, dass Welse Schwimmer angreifen. Wegen solcher Horrorgeschichten trauen sich manche Menschen nicht in Badeseen. Denn wer weiß, was unten in der dunklen Tiefe lauern könnte? Aber wie gefährlich sind die Fische wirklich? Tatsächlich greifen sie Menschen normalerweise nicht an.

wie gefährlich Welse wirklich sind und wann die Fische aggressiver reagieren als sonst.

„Riesiger Wels greift Schwimmerin an“ oder „Die Legende vom Monsterfisch“ lauten die Schlagzeilen. Angeblich fressen Welse auch Hunde und kleine Kinder! Respekteinflößend ist der Fisch auf jeden Fall: Es wurden schon Exemplare von bis zu drei Meter Länge und über 100 Kilogramm Gewicht gefunden. (resa)