Aufzug für die Katze – geniale Erfindung wegen Vermieterin

Von: Nina Marie Jarosch

Ein Mann erfindet einen Aufzug für seine Katze, damit sie problemlos in den Garten kommt. (Symbolbild) © blickwinkel/Imago

Weil seine Katze wegen der Vermieterin nicht durchs Haus gehen darf, erfindet ein Mann ein geniales Aufzugsystem, das die Menschen im Netz begeistert.

Belgien – Ein Mann erfindet ein geniales Aufzugsystem für seine Katze, weil seine Vermieterin nicht erlaubt, dass die Katze aus dem ersten Stock über das Treppenhaus in den Garten geht. Er postet kürzlich ein Video davon, wie seine Katze den Aufzug nimmt und begeistert damit viele Leute im Netz.

Ailurophobie bezeichnet die Krankheit, bei der Menschen Angst vor Katzen haben. Der Name leitet sich vom griechischen Wort „ailouros“ für Katze ab. Betroffene haben Ängste bei dem Anblick oder auch nur beim bloßen Gedanken an eine Katze. Weil seine Vermieterin darunter leidet, erfindet ein Mann ein geniales Aufzugsystem für seine Katze, damit die Samtpfote, ganz ohne durchs Haus zu gehen, aus dem ersten Stock in den Garten gelangt. Wie es aussieht, wenn die Katze den Aufzug nimmt, zeigt Landtiere.de in einem lustigen Video.* *Landtiere.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.