Ausgestorbener Dodo soll zurückkommen – Start-up mit Mammut-Vorhaben

Dodo 2.0

Ein Vogel, der bekannt dafür ist, dass er vom Menschen ausgerottet wurde, soll zurückkehren. Lesen Sie hier, was hinter dem ambitionierten Vorhaben steckt:

Der Dodo fasziniert die Menschen, seit er ihnen das erste Mal über den Weg gewatschelt ist. So sehr, dass er bis heute als trauriges Beispiel für eine Tierart gilt, die gänzlich durch den Menschen ausgerottet wurde. Der letzte Dodo soll irgendwann spätestens gegen Ende des 17. Jahrhunderts gestorben sein. Nur wenige Jahrzehnte, nachdem europäische Seefahrer das erste Mal Mauritius, die Heimatinsel des Dodos, erreichten. Ein Start-up will die Geschichte nun zurückdrehen.

LUDWIGSHAFEN24 enthüllt, was es mit den Start-up-Plänen zum Zurückbringen des ausgestorbenen Kult-Vogels Dodo auf sich hat.

Mit seinem Aussterben wurde er zu einem Beispiel für die Bedrohung des Menschen gegenüber der Natur. (paw)