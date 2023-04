Kleiner Vogel

Von Joana Lück schließen

Tauben lösen nur selten Anfälle von Begeisterung aus. Ein TikTok-Video, das ein Taubenbaby samt Taubenmama zeigt, fällt definitiv in diese Kategorie.

Tauben sind von allen Vögeln die wohl am wenigsten geschätzten, denn sie machen Dreck, Lärm und übertragen auch noch Krankheiten. Gerade in Großstädten sind sie zudem eine Plage und nisten auf Balkonen und Dächern. Doch dass das Federvieh auch eine liebenswerte Seite hat, zeigt ein TikTok-Video.

„Noch nie habe ich eine Babytaube gesehen“: Video von der „Tauben Muddi“ geht viral

+ Tauben sind weit verbreitete Vögel. © Simons/Imago

Trotz ihren braunen Kulleraugen und ihrer Intelligenz sind Tauben keine gern gesehenen Gäste im Garten oder an anderen Plätzen. Ihr Ruf als „fliegende Ratten“ eilt ihnen dabei voraus. Doch das Video einer selbst ernannten „Tauben Muddi“ sorgt auf TikTok für Aufmerksamkeit: Zu sehen ist eine fürsorgliche Taube samt Nachwuchs. Bereits 1,4 Millionen mal wurde der dritte Teil der Videoreihe angesehen. Am meisten erstaunt sind die User dabei über die kleine Babytaube, die mit ihren braunen Federn und den noch sehr kurzen Flügeln bei der Mutter Schutz sucht. Das Nest scheint sich in einem Kübel auf dem Balkon zu befinden. Noch filigraner ist das Nest eines Kolobris.

Das 26 Sekunden lange Video trifft den Nerv der TikTok-Community, die den Beitrag wie folgt kommentiert:

„Noch nie habe ich eine Babytaube gesehen. Ich glaub’s nicht.“

„Ich würde den ganzen Tag am Fenster sitzen und sie beobachten.“

„Das Nest 😭“

„Danke, ENDLICH mal jemand, der eine Baby Taube aufnimmt 😂“

Rubriklistenbild: © Simons/Imago