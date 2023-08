Bär in chinesischem Zoo sorgt für Aufsehen: Ist er in Wirklichkeit ein Mensch im Kostüm?

Von: Sophie Kluß

Tierpark-Zauber oder Bären-Schwindel? Ein witziges Video aus einem chinesischen Zoo sorgt für wilde Spekulationen in den sozialen Medien. Was dahinter steckt, erfahren Sie hier.

Hat sich hier etwa ein Mensch in ein Bärenkostüm geschmissen oder ist dieser Sonnenbär echt? Die Diskussionen im Internet sind ungebremst.

Will der chinesische Zoo den Besuchern einen Bären aufbinden?

Der Malaienbär, auch Sonnenbär genannt, sorgt aufgrund seiner ungewöhnlichen Optik für amüsante Vermutungen. (Symbolbild) © Zoonar/Imago

Der Zoo im chinesischen Hangzhou wehrt sich gegen die Vorwürfe und hat ein amüsantes Statement aus Sicht des Bären veröffentlicht. Die Tierpfleger geben darin an, dass die Malaienbärin Angela tatsächlich echt ist und kein – wie zahlreiche Menschen online vermutet hatten – verkleideter Mensch. Sie betonen, dass nicht alle Bären gigantische Kraftpakete seien. Malaienbären seien außerdem besonders zierlich – sie sind schließlich die kleinste Bärenart der Welt.

Steckbrief: Malaienbär Der Malaienbär aus der Familie der Großbären, auch als Sonnenbär bezeichnet, zählt zu den Raubtieren. Er gilt als der kleinste unter den Bären und zählt zu den gefährdeten Tierarten. Größe: 1-1,50 Meter im aufrechten Stand Gewicht: bis zu 80 Kilogramm Lebenserwartung: Experten vermuten etwa 25 Jahre Vorkommen: im Osten Indiens und in Teilen Bangladeschs, Myanmar, Südchina, Thailand, Kambodscha, Laos, Vietnam, Malaysia, Brunei, Indonesien, insbesondere Sumatra und Borneo Erkennungsmerkmal: ein weiß-rötlicher Fleck auf der Brust, der manchmal aussieht wie eine Sonne und ihm seine Bezeichnung als „Sonnenbär“ beschert

Doch worum geht es in der hitzigen Diskussion eigentlich? In einem viralen Clip, der aktuell im Internet kursiert, steht die Bärin ungewöhnlich aufrecht auf ihren Hinterbeinen. Besonders schlanke, menschenähnliche Beine, der auffallende Faltenwurf des Fells sowie ein heller gefärbter Lappen am Hals, der genauso als Teil einer Maske durchgehen würde, stimmte einige Leute zunächst skeptisch: Sie vermuteten einen Menschen im Bärenkostüm. Der Zoo versichert jedoch, dass keine Täuschung vorliegen würde und dass ein Mensch zudem bei sommerlichen 40 °C in einem Pelzbärenkostüm nicht lange durchhalten würde.

Eine weitere Perspektive zeigt die Sonnenbärin von hinten und verdeutlicht, dass die Annahme eines Menschen im Kostüm durchaus naheliegt.

Zoo reagiert mit einem Dementi und lädt Reporter ein

Um die Zweifel auszuräumen, bietet der Zoo Reportern jetzt Besuche an, damit sie die Bärin mit eigenen Augen begutachten können. Angaben des Tierparks zufolge seien Sonnenbären mit maximal 1,30 Metern – sofern sie sich auf ihre Hinterbeine stellen – etwa so groß wie Hunde und damit deutlich kleiner als die bis zu 2,80 Metern großen Grizzlybären, die Menschen als Inbegriff eines Bären im Kopf haben.

Die Vorwürfe von Tricksereien in chinesischen Zoos sind keine Neuheit – so gab es bereits Fälle, in denen man vermutet hatte, dass Hunde als Wölfe ausgegeben werden oder bemalte Esel wie Zebras aussehen sollten. Aber was auch immer die Wahrheit hinter der kuriosen Geschichte sein mag, die Diskussion um die putzige Sonnenbärin sorgt auf jeden Fall für jede Menge Unterhaltung im Internet.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Sophie Kluß sorgfältig überprüft.