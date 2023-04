Bahn frei fürs Deutschland-Ticket im Landkreis Erding

Von: Hans Moritz

Bereits im Verkauf ist das 49-Euro-Deutschland-Ticket. Gültig wird es als Monats-Abo zum 1. Mai. © Imago

Der Beschluss des Verkehrsausschusses des Kreistags war an sich Formsache: Das 49-Euro-Deutschland-Ticket wird zum 1. Mai auch im Landkreis Erding flächendeckend eingeführt, sprich auf sämtlichen Bus- und Bahnlinien im Nahverkehr.

Erding - Der Beschluss gilt – wie der des MVV und aller Verbundlandkreise – allerdings vorerst lediglich bis Jahresende. Denn nur so lange gibt bis jetzt die Zusage, dass Landkreis und Verkehrsunternehmen sämtliche durch das Ticket entstehenden Einnahmeausfälle zu 100 Prozent erstattet bekommen.



Nach den Beschlüssen im Bund und im Land ging es im Kreistag gestern in erster Linie um die so genannten eigenwirtschaftlichen Verkehre, also Linien, die Busunternehmen in Eigenregie anbieten. Im Landkreis ist das nur eine Handvoll, zum Beispiel Dorfen–Velden (9403) oder Dorfen–Schwindegg (81). Katrin Neueder von der Verwaltung erklärte, dass Ausgleichsleistung zwar grundsätzlich der Landkreis leisten müsse. Er könne und werde aber nur die Mittel weiterreichen, die er selbst zugewiesen bekomme.



Neueder deutete an, dass das Deutschland-Ticket heuer noch mal Thema werde – wenn es um die Verlängerung über 2023 hinaus gehe. Die 49 Euro gelten vorerst nämlich nur bis Jahresende, danach wird neu kalkuliert.



Landrat Martin Bayerstorfer (CSU) stellte klar, nur so lange mitzuspielen, „wie es für uns kostenneutral ist“. Erdings OB Max Gotz (CSU) kritisierte, dass die Kommunen bei der Infrastruktur – zum Beispiel Bahnhofsparkplätzen oder -infrastruktur – trotz der erwartbaren Zunahme an Fahrgästen allein gelassen würden. Und auch er äußerte die Gefahr, dass doch noch versucht werde, die Landkreise zu beteiligen.



Sozialministerin Ulrike Scharf (CSU), die dem Ausschuss angehört, berichtete, dass im Kabinett derzeit an einer Lösung für Studierende und Auszubildende gearbeitet werde. Konkretes könne sie dazu aber noch nicht sagen. ham