Bienen im März auswintern: So helfen Sie den Tieren beim Start in die neue Saison

Bienen brauchen jetzt genügend Futter, um brüten zu können. (Symbolbild) © Panthermedia/Imago

Um den Monat März startet für die Bienen ein neues Bienenjahr. Sie beginnen ihr Brutnest vorzubereiten und die Königin fängt langsam mit der Eiablage an.

München – Für Bienenvölker ist das Frühjahr eine herausfordernde Zeit. Die Winterbienen, die das Volk über den Winter gebracht haben, sterben nach und nach. Doch meist schlüpfen noch nicht genug junge Bienen, um den Verlust zu kompensieren. Von daher schrumpfen die Völker zunächst – mancherorts sogar bis in den April hinein. Erst dann beginnen die Völker wieder zu wachsen. Wie Sie die Bienen am besten unterstützen, damit diese in die neue Saison starten können, verrät Landtiere.de*

Diese Phase, in der Imker ihre Bienen gut unterstützen können, wird „Durchlenzung" genannt. Bei der Pflege ist aber nach wie vor Vorsicht geboten, denn das Bienenvolk und sein Wärmehaushalt sind hochsensibel. Deshalb sollten möglichst nur wenige und kurze Eingriffe vorgenommen werden.