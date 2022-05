Bienen retten: Mit Zucker-Wasser-Lösung in Legostein

Von: Sina Lück

Erschöpfte Bienen, die am Boden sitzen, können mit einer Notfütterung gerettet werden. (Symbolfoto) © Blickwinkel/Imago

Mithilfe einer Zucker-Wasser-Lösung lassen sich erschöpfte Bienen gut aufpäppeln. Damit die Insekten nicht ertrinken, hilft ein einfacher Trick.

Frankfurt am Main (Hessen) – Plötzliche Kälteeinbrüche, längere Regenperioden, Mangel an Nahrungsquellen: Auf der Suche nach einem geeigneten Nistplatz geht vielen Bienen im Frühjahr und Sommer der Nektarvorrat aus. Immer wieder kann man dann erschöpfte Insekten auf der Straße beobachten. Doch mit einer Zucker-Wasser-Lösung und einem Legostein lässt sich so manches Bienenleben retten. Wie Sie die Lösung zur Rettung von Bienen einfach zu Hause herstellen können, verrät Landtiere.de.

Eine Biene, die erschöpft am Boden sitzt, benötigt schnell Hilfe. Zunächst sollte das Tier von der Straße in Sicherheit gebracht werden. Das klappt am besten mit einem Blatt oder einem Stück Papier bzw. Taschentuch. Ein spezieller „Energietrunk“ gibt dem geschwächten Insekt anschließend die nötige Kraft, um weiterzufliegen. Für die Herstellung einer Zucker-Wasser-Lösung als Notfütterung für Bienen sind nur drei Komponenten nötig.