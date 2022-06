Bienentränke selbst bauen: Anleitung mit zwei Dingen

Von: Jasmin Pospiech

Für eine Bienentränke braucht es nur eine flache Schale und ein paar Dekoelemente. (Symbolbild) © F. Hecker/Imago

Der Sommer naht, Hitzewellen werden dieses Jahr wieder erwartet. Auch Bienen haben Durst und brauchen Wasser. Helfen Sie ihnen mit einer Bienentränke.

München – Die Temperaturen steigen, das bedeutet, wir haben auch mehr Durst. Schließlich ist es im Hochsommer oftmals trocken und heiß. Daher ist es wichtig, in der warmen Jahreszeit viel zu trinken. Das gilt auch für die Natur, Pflanzen und Tiere benötigen Wasser, um nicht zu verdursten. Während wir uns im Garten um die Gewächse kümmern und sie regelmäßig gießen, haben es wilde Tiere schwieriger. Genauso wie für Vögel können Gartenfreunde im heimischen Grün Bienentränken aufstellen, weiß Landtiere.de.

Dafür braucht es nicht viel und es muss auch kein Kunstwerk werden. Sie sollten einzig achten, dass Sie die Tränke so aufstellen, sodass sie auch gut zugänglich für die Insekten ist. Am besten stellen Sie sie neben bienenfreundlichen Pflanzen an einem sonnigen, warmen Ort oder in der Nähe von Hecken und Sträuchern auf, wo Bienen oft nach Nahrung suchen. Das geht im Garten wie auch auf dem Balkon.