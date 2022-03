Bienenverluste: Hamburger Imker verzeichnen weniger Tiere

Von: Lara-Sabrina Kiehl

Die Bienenvölker sind durch das Wetter und Krankheiten geschwächt. (Symbolbild) © localpic/Imago

Das kalte Frühjahr 2021 und der kühle, nasse Sommer haben viele Bienen stark geschwächt. Zum Teil sogar so sehr, dass sie den Winter nicht überlebt haben.

Hamburg – „Die diesjährige Winterverlustquote wird durchschnittlich mit bis zu 30 Prozent geschätzt“, berichtet Edda Gebel, 1. Vorsitzende des Imkerverbandes Hamburg, gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Hauptsächlich sei dafür der unterdurchschnittliche Sommer verantwortlich, der dazu geführt hat, dass bei vielen Imkern die Behandlung gegen die Varroamilbe mit Ameisensäure nicht oder nicht ausreichend gewirkt habe. Warum Hamburger Imker Bienenverluste verzeichnen, weiß Landtiere.de*

Die Varroamilbe ist ein Parasit, der vor allem die Brut von Honigbienen im Bienenstock befällt und auch als Überträger von Viren gilt. Die Varroamilbe schwächt erwachsene Bienen vor allem durch Saugen am Hinterleib. „Bis zur Winterbehandlung hat sich in den Völkern die Varroamilbe bereits so stark vermehrt, dass die Imker mit ihren Bienenvölkern teilweise Totalverluste erlitten", erklärt Gebel.