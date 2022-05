Blindes Pferd fliegt übers Land – Hintergrund ist tragisch

Von: Sina Lück

Teilen

Mithilfe eines Teleskopladers heben die Einsatzkräfte das blinde Pferd aus dem Löschteich. © LausitzNews/Imago

Als eine Stute auf der Koppel durchgeht, bricht sie panisch durch mehrere Zäune. Einige Zeit später fliegt das blinde Pferd durch die Luft.

Krostitz (Sachsen) – Wenn Fluchttiere in Panik sind, laufen sie um ihr Leben. Dieses Verhaltensmuster ist fest verankert und wird bei vermeintlicher Gefahr instinktiv ausgelöst. Auch ein blindes Pferd in der sächsischen Gemeinde Krostitz ist in heller Panik, als es auf einer Koppel eines Reiterhofs durchgeht. Kopflos bricht es dabei durch mehrere Zäune, die seinen Fluchtweg kreuzen. Warum das blinde Pferd einige Zeit später übers Land fliegt, weiß Landtiere.de.

Ein Notruf erreicht die Freiwillige Feuerwehr Krostitz, die sich daraufhin sofort auf den Weg macht. Als die Einsatzkräfte am Unfallort ankommen, ist die Lage für das Pferd ohne Hilfe ausweglos: Denn nach ihrer Flucht von der Weide ist die blinde Stute offenbar in einen Löschteich gestürzt. Besonders problematisch: Erst vor Kurzem habe sie ihr Augenlicht verloren und lerne noch, damit umzugehen, berichtet das ARD-Magazin „Brisant“.