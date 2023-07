Blinde Katze zwei Jahre verschwunden – Wiedersehen rührt zu Tränen

Von: Sina Lück

Zwei Jahre lang vermisst ein Ehepaar ihre Katze Kizzy. Wie durch ein Wunder taucht sie plötzlich wieder auf. Das Wiedersehen rührt die Menschen im Netz zu Tränen.

Geschichten von vermissten Haustieren und ihrer überraschenden Rückkehr sind immer wieder emotional. Doch das Schicksal von Katze Kizzy rührt die Herzen der Menschen im Netz besonders. Denn das Tier war nicht nur zwei Jahre lang spurlos verschwunden, sondern ist auch schon älter und hat einige gesundheitliche Beschwerden. Trotzdem hat sie es geschafft, auf der Straße zu überleben. Doch von vorn.

Tierschützerin entdeckt verwahrloste Katze und bringt sie ins Tierheim

Tierschützerin Natasha McPhee ist in der englischen Grafschaft Kent unterwegs, als sie plötzlich eine schwarz-weiße Katze auf einem Rastplatz entdeckt. Sofort wird ihr klar: Die Samtpfote hat offenbar starke Gesundheitsprobleme. Das Fell ist verfilzt und die Krallen so lang, dass ihr das Laufen schwerfällt. Außerdem scheint die Katze sehr alt und blind zu sein.

Ohne lange zu überlegen, fängt Natasha das Tier ein. Zu ihrer Verwunderung klappt das ohne Probleme – so, als würde es spüren, dass die fremde Frau nur helfen will. Im Tierheim kommt heraus, dass die Katze überall Flöhe hat, vollkommen unterernährt ist und schnell medizinisch versorgt werden muss.

Ehepaar erkennt ihre Katze wieder – „Kizzy, du bist zu Hause“

Einen Mikrochip hat die Katze zwar nicht. Trotzdem fragt sich Natasha, ob die Samtpfote wohl einen Besitzer hat. Denn für einen gewöhnlichen Streuner hat das Tier zu viel Vertrauen zum Menschen. Kurzerhand stellt sie ein Video der Katze in die öffentliche Facebook-Gruppe „Animals Lost and Found in Kent“. Kurze Zeit später meldet sich ein Ehepaar, das ihre 25 Jahre alte Katze wiedererkennt. Schon zwei Jahre sei Katze Kizzy spurlos verschwunden. Dass sie irgendwann mal wieder auftaucht, hätten sich Alison und Dean Lyng nicht träumen lassen.

Sofort machen sie die Eheleute auf den Weg ins Tierheim. Dort angekommen, ist die Freude riesengroß. Vom Wiedersehen ist Alison so gerührt, dass sie ihre Tränen nicht mehr zurückhalten kann. „Es hat eine Weile gedauert, bis Kizzy Deans Geruch wahrgenommen hat, da sie jetzt völlig blind ist. Aber als sie es tat, weinte sie. Ein riesiges Dankeschön an Natasha für alles, was du für Kizzy getan hast, wir können dir nie genug danken. Kizzy, du bist zu Hause“, schreibt die Besitzerin unter dem Video, das sie später auf ihrem Facebook-Account teilt. Erleichtert ist auch eine Familie aus Wisconsin, die ihre Katze nach dem Umzug vermisst hat.

Facebook-Community ist von Wiedersehen gerührt – „Ich muss weinen“

So viele Emotionen lassen auch die Facebook-Community nicht kalt. Gerührt kommentieren sie unter dem Video:

„Awwww, oh mein Gott, ich muss weinen. 💕💕💕“

„Mir kamen fast die Tränen, ich freue mich so für dich und Kizzy. 😻💞“

„Omg, das ist so emotional anzusehen. Aber fantastische Neuigkeiten. Herzlichen Glückwunsch an dich Natasha und dein Team. 🥰❤️❤️“

„Wenn Katzen sprechen könnten, hätte sie einen Roman zu schreiben. So eine schöne Geschichte, ich bin so froh, dass sie ihr Zuhause wiedergefunden hat.“

„Erstaunlich, sie ist so glücklich, zu Hause zu sein. ❤️“