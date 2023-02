Trauriger Abschied: Hundebesitzerin teilt Video vom letzten Spaziergang mit krebskranker Hündin

Von: Adriano D'Adamo

Nach elf gemeinsamen Jahren heißt es für Border Collie Ella und Frauchen Sarah Lebewohl. Nach der Krebsdiagnose für die Hündin organisierte Sarah einen letzten Tag am Strand mit all ihren Freunden.

Seitdem Border Collie-Hündin Ella vor rund elf Jahren aus einem Tiefheim von Sarah Keith adoptiert wurde, sind sie und ihr Frauchen unzertrennlich. Doch nach mehr als einem Jahrzehnt erhielten sie am 3. Februar eine erschreckende Diagnose: Ella hat Krebs. Leider ist dieser unheilbar.

Deswegen traf Sarah eine folgenschwere Entscheidung. Sie musste schweren Herzens Ella von ihren Schmerzen erlösen und einschläfern lassen. Davor wollte sie ihrer besten Freundin aber noch einen schönen letzten Tag schenken, wie Landtiere.de berichtet.

Trauriger Abschied: Ein letzter Tag am Strand

Für ihren letzten Tag wollte Sarah zusammen mit ihrem Hund unbedingt an den Strand. Den Spaziergang wollte sie jedoch nicht alleine machen. Also teilte Sarah die schlimme Diagnose auf Facebook und rief gleichzeitig dazu auf, gemeinsam mit ihr und Ella am Fraisthorpe Beach spazieren zu gehen. Über 30 Hundefreunde folgten dem liebevollen Aufruf und kamen zum Strand. Sarah war unendlich dankbar und stellte ein Video, das sie mit einer Drohne machte, auf YouTube online. Die Kommentare unter dem YouTube-Video zeigen, wie sehr die Menschen sich über Ellas letzten Tag freuten.

„Lauf Ella, lauf! Meine Umarmung für dich. So groß wie das Meer.“

„Wie spannend diese Geschichte.“

„Ich habe geweint, als ich das ganze Video gesehen habe. Schöne Geste für Ella.“

Wie Sarah auf Facebook mitteilte, wurde Ella am 6. Februar eingeschläfert. Das Video vom Fraisthorpe Beach zeigt, wie glücklich Ella an ihrem letzten Tag am Strand war.