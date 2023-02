Braune Violinspinne kommt bald nach Deutschland: Ein Biss und die Haut verfault

Von: Sarah Isele

Laut Forschern kommt die braune Violinspinne bald nach Deutschland. Vor ihrem Biss wird gewarnt, da ihr Gift die menschliche Haut verfaulen lässt. Lesen Sie hier, was man zur braunen Violinspinne wissen muss:

Invasive Arten sind in der Tier- und Pflanzenwelt nicht unüblich. Immer wieder kommen durch Globalisierung und Erderwärmung neue Insekten und andere Tierarten, aber auch Pflanzen nach Deutschland. Ein zuletzt bekannt gewordener Fall ist die Nosferatu-Spinne, die sich seit geraumer Zeit etwa in Rheinland-Pfalz ausbreitet. Doch laut Experten soll bald eine neue Spinnenart nach Deutschland kommen: Die braune Violinspinne – und deren Biss ist besonders gefährlich.

LUDWIGSHAFEN24 verrät, was man zur braunen Violinspinne wissen muss.

Bisher haben wir in Deutschland das Glück, nicht Opfer von gefährlichen Giftspinnen werden zu können. Wenn auch vielen beim Anblick eines Achtbeiners Angst und Bange wird, muss man sich keine Sorgen machen, mal von einer Spinne gebissen zu werden. Dabei ist die braune Violinspinne bereits auf dem Vormarsch. (rah)