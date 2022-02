Brot als Pferdefutter: Darum gehört es nicht in den Trog

Von: Sina Lück

Getrocknetes Brot ist kein Pferdefutter. (Symbolfoto) © agefotostock/Imago

Getrocknetes Brot landet häufig als Pferdefutter im Trog. Die Resteverwertung aus der Küche ist zwar gut gemeint, aber für die Vierbeiner alles andere als gesund.

Berlin – Zugegeben: Es ist schon praktisch, einen „Resteverwerter“ im Stall stehen zu haben. So landet ein Apfel mit einer braunen Stelle oder eine überreife Banane nicht im Müll, sondern im Trog des Pferdes – ganz zur Freude des Vierbeiners. Auch altbackenes Brot, das in der Küche getrocknet wird, kommt häufig als Pferdefutter zum Einsatz, um es nicht wegzuschmeißen. Das ist allerdings keine gute Idee. Warum Brot kein gesundes Pferdefutter im Trog ist, weiß Landtiere.de*.

Als knackigen Leckerbissen nehmen Pferde getrocknetes Brot meist gerne an. Kein Wunder: Beim Kauen entwickelt sich ein süßlicher Geschmack. Das liegt an dem Enzym Amylase im Speichel, das die Stärke der Backwaren in Traubenzucker (Glucose) aufspaltet. Warum sollten die Vierbeiner also nicht in den Genuss von altbackenem Brot kommen, das dazu noch aus Getreide besteht – einer häufig eingesetzten Komponente im Pferdefutter? Dafür ist ein genauer Blick auf die „modernen Brotsorten“ notwendig. *Landtiere.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.