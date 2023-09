Chihuahua ahmt Besitzerin beim Singen nach – TikTok-User amüsiert: „Wo ist der Ton?“

Von: Sina Lück

Chihuahua Nacho hat eine musikalische Ader. Gemeinsam mit seiner Besitzerin gibt er ein Lied zum Besten. Doch etwas Entscheidendes fehlt.

Manche Hunde haben ein bemerkenswertes Gespür für Musik. Kaum hören sie die Melodie eines Liedes, stimmen sie mit ihrem wolfsähnlichen Heulen ein und strecken den Kopf in die Luft. Auch Chihuahua Nacho liebt es, mit seiner Besitzerin zu singen. In einem aktuellen TikTok-Video gibt er seine Stimme zum Besten – oder versucht es zumindest. Denn bei seinem Gesang fehlt etwas Entscheidendes. Das macht den Vierbeiner bei seinen Fans aber nicht weniger beliebt.

Besitzerin stimmt bekanntes Lied an – doch Nacho bekommt keinen Ton heraus

Chihuahua Nacho und Besitzerin Maaréva El Mansour (@nachoelcantate) haben es sich auf der Couch gemütlich gemacht. Wie so oft sitzt der kleine Hund entspannt neben Frauchens Kopf. Als Maaréva den bekannten Song „Only You“ der US-amerikanischen Gruppe „The Platters“ anstimmt, scheint Nacho einen Moment zu überlegen.

Im nächsten Augenblick wirft er den Kopf in die Luft und spitzt sein Mäulchen. Doch es will einfach kein Ton herauskommen. Dass der Hund beim Singen aber doch die Töne treffen kann, beweisen zahlreiche andere Videos auf dem TikTok-Account seiner Besitzerin. In vielen Clips sitzen die Beiden entspannt auf dem Sofa und stimmen ein Lied an.

Stimme von Hunden ist einzigartig – Ruhige Hunderassen, die weniger bellen

Egal wie die Stimme von Nacho klingt, sie ist so einzigartig wie keine zweite. Schaut man auf die einzelnen Hunderassen, ist schnell klar: Manche Hunde bellen laut und kräftig und manche eher leise und zaghaft. Zu den ruhigen, verschmusten Hunderassen, die von Natur aus weniger bellen, gehören:

Golden Retriever

Neufundländer

Deutsche Dogge

Eurasier

Labradoodle

Papillon

Hund lässt Herzen der TikTok-Community schmelzen – „Wie süß kann ein Hund sein?“

Bei der TikTok-Community kommt die tonlose Gesangseinlage des Chihuahuas sehr gut an. Ein User scherzt: „Er ist stumm geschaltet.“ Fest steht aber: Von der süßen Reaktion des Hundes auf die Stimme seines Frauchens können die User nicht genug bekommen. Unter dem Video kommentieren sie begeistert:

„Er fühlt es. 🥰“

„Wo ist der Ton?“

„Maaaaaaaaa, wie süß kann ein Hund sein? 😂🥰😂🥰“

„Er ist stumm geschaltet. 🔇😁😁😁🥰🥰“

„Lippensynchronisation 10/10 ✨💜😂“

„Oh bitte, wie niedlich, wie er dich imitiert!“