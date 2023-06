Rote Augen, weißes Fell: Erster und wahrscheinlich einziger Albino-Riesenpanda gefilmt

Von: Sophie Kluß

Im Wolong National Nature Reserve in der chinesischen Provinz Sichuan wurde zum ersten Mal seit 2019 ein Albino-Riesenpanda gesichtet. Er ist vermutlich der einzige seiner Art – weltweit.

Er trägt ein schneeweißes Fell und hat rote Knopfaugen: der vermutlich einzige Albino-Riesenpanda der Welt. In China wurde der weiße Riesenpanda zum ersten Mal seit 2019 erneut in freier Wildbahn von einer Infrarotkamera in den Bergen auf etwa 2.300 Metern festgehalten, wie Insider Business berichtet.

Das Schätzungen zufolge fünf- oder sechsjährige Tier wurde von bewegungsaktivierten Kameras im Wolong National Nature Reserve gefilmt. Das Reservat und Naturschutzgebiet hat die Kameras aufgestellt, um die Bewegungen und Routinen des einzigartigen weißen Pandas verfolgen zu können. Er ist einer von 150 Riesenpandas, auch Große Pandas genannt, die in diesem Reservat leben.

Vermutlich einziger Albino-Riesenpanda der Welt

Nach der ersten Erfassung des Riesenpandas im Jahr 2019 durch Wildkameras hatte das Reservat ein Team etabliert, das die Abläufe des Pandas mithilfe der speziellen Kameras überwacht. Auf den spektakulären Aufnahmen ist das seltene Exemplar jetzt unter anderem gemeinsam mit einem weiblichen, normal-gemusterten Panda und einem Jungtier zu sehen, wie das Wirtschafts-Magazin online schreibt.

Riesenpanda (auch Großer Panda oder Bambusbär genannt) Die niedlichen Tiere zählen zwar zu den Raubtieren, ernähren sich aber fast ausschließlich von Bambus. Sie stehen als Wappentier des WWF symbolisch für den internationalen Artenschutz. Der Riesenpanda ist außerdem Chinas Nationaltier. Laut WWF leben Riesenpandas heute nur noch im Südwesten Chinas. Nachdem der Panda durch die Menschen verdrängt wurde, leben die einzelnen Exemplare heute zurückgezogen in abgelegenen Bergregionen zwischen 1.500 und 3.000 Höhenmetern. Zur Erhaltung der Rasse wurden verschiedene Schutz- und Forschungsprogramme ins Leben gerufen. Die Rote Liste der bedrohten Tierarten der IUCN (Weltnaturschutzunion) stufte den Großen Panda zuletzt 2016 als gefährdet ein.

Albino-Riesenpanda: Gen-Defekte können Krankheiten auslösen

Bei Albino-Tieren besteht die Gefahr, dass genetische Defekte bestimmte Krankheiten auslösen. Im Fall des seltenen Riesenpandas bestünden derzeit keine akuten gesundheitlichen Probleme, wie Li Sheng, Forscher an der Peking University berichtet: „Bis jetzt können wir sagen, dass es dem Weißen Panda in seiner Artengruppe und in seiner natürlichen Umgebung sehr gut geht.“ Laut Insider Business fügte er an: „Es ist immer noch unklar, ob das Gen vererbt und in der kleinen Panda-Population weitergegeben wird, und es sind weitere Untersuchungen erforderlich.“

Videoaufnahmen zeigen seltenen Albino-Riesenpanda hautnah

Auf dem YouTube-Kanal der CCTV+, einer chinesischen Video-Nachrichtenagentur, wurde ein Zusammenschnitt der aufsehenerregenden Aufnahmen veröffentlicht. He Tingmei, der stellvertretende Geschäftsführer des Wolong National Nature Reserve, teilte dem Dienst außerdem mit: „Mit den laufenden Untersuchungen, Experimenten und Tests versuchen wir herauszufinden, ob es weitere Weiße Pandas in diesem Gebiet gibt und wie ihr Status Quo ist.“ Dafür versuchen die Mitarbeiter des Naturschutzgebiets beispielsweise, DNA-Proben des Weißen Pandas zu sammeln, um mehr über das seltene Tier zu erfahren.

„Ein Bambus fressender Eisbär“ – User posten lustige Kommentare

In den Kommentaren äußern die YouTube-Nutzer ihr Erstaunen über die seltenen Videoaufnahmen:

„Sieht aus, als hätte ein Panda vergessen, seine Brille und seine Stiefel zu tragen. So niedlich!“

„Er ist super duper selten!“

„Ein Polar-Panda-Hybrid? 😍🤩🥳“

„Ein vegetarischer Eisbär. ❤“

„Alles zum Thema Tarnung.“

Die einzigartigen Aufnahmen aus der chinesischen Natur beweisen wieder einmal die erstaunliche Vielfalt der Natur.