Demenz bei Katzen: Gehirnjogging, Geduld und Liebe können den Tieren helfen

Von: Nina Marie Jarosch

Gehirnjogging und liebevolle Unterstützung können dementen Katzen im Alltag helfen. (Symbolbild) © Panthermedia/Imago

Katzen können genau wie Menschen an Demenz erkranken. Wie man betroffenen Katzen am besten helfen kann, erfahren Sie hier.

München – Kommen Katzen in die Senioren-Jahre, können die Stubentiger genau wie wir Menschen an Demenz erkranken. Da die Symptome bei dieser Krankheit nicht immer eindeutig sind, wird sie bei Katzen oft nicht erkannt oder falsch diagnostiziert. Betroffen von der Alzheimer-ähnlichen Krankheit, bei der die Nerven im Gehirn allmählich absterben, sind rund ein Drittel aller Katzen ab elf Jahren und sogar die Hälfte aller Katzen an einem Alter von 15 Jahren. Demenz ist unheilbar. Wie Besitzer ihren erkrankten Tieren mit dem richtigen Umgang und einem abwechslungsreichen Alltag helfen können, verrät Landtiere.de.

Es gibt verschiedene Symptome, die auf eine Altersdemenz bei Katzen hindeuten können, am auffälligsten für die Erkrankung sind allerdings starke Verhaltensänderungen. Bisher gibt es leider noch keinen Test, der eine Demenz bei Katzen zweifelsfrei diagnostizieren kann. Ein Tierarzt muss daher vorab erst alle anderen möglichen Ursachen und Alterserkrankungen mit ähnlichen Symptomen ausschließen.