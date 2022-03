Die Fohlengeburt: Was vor, während und danach zu beachten ist

Von: Lara-Sabrina Kiehl

In den ersten Stunden wird der Grundstein für die weitere Entwicklung des Fohlens gelegt. (Symbolbild) © Frank Sorge/Imago

Die ersten Stunden eines Fohlens beeinflussen dessen spätere Entwicklung maßgeblich. Umso wichtiger ist eine gute Vorbereitung, um den Start ins Leben zu unterstützen.

München – Elf Monate können eine endlos lange Zeit sein. Vor allem, wenn sehnlichst auf die Geburt eines Fohlens gewartet wird. Zwischen 320 und 360 Tage dauert es durchschnittlich, bis ein Fohlen auf die Welt kommt. Kurz vor, während und nach der Geburt gibt es einige Dinge zu beachten, um das Fohlen bestmöglich von Anfang an zu unterstützen. Was vor, während und nach einer Fohlengeburt zu beachten ist, weiß Landtiere.de

An den errechneten Geburtstermin halten sich Stute und Fohlen in der Regel selten. Oft übertragen Stuten sogar bis zu drei Wochen, in seltenen Fällen auch mal bis zu vier Wochen. Rückt der Geburtstermin immer näher, sollte die Stute gut beobachtet werden. In der letzten Phase der Trächtigkeit erwarten den Pferdezüchter oft schlaflose Nächte. Denn ein mehrmaliger Kontrollgang zur Box sollte in dieser Phase nicht ausbleiben. Abhilfe können Systeme zur Geburtsüberwachung schaffen. Doch sind sie nie fehlerfrei und können das persönliche und aufmerksame Beobachten der Stute keinesfalls komplett ersetzen.