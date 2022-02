Strenge Besuchsregeln in Krankenhäusern: Angehörige in Not

Von: Michaele Heske

In Sorge um die 85-jährige Mutter: Hans und Annemarie Neumeier aus Wartenberg. Geburt ohne den Papa Patienten und Personal schützen Digitale Wege der Kommunikation © Michaele Heske

An der Krankenhaustür ist für Angehörige oft Endstation. Besuche sind teils nicht gestattet, teils zeitlich begrenzt. Oft gilt die Ein-Personen-Regel, nach der nur ein vorher festgelegter Mensch den Kranken besuchen darf. Das führt zu belastenden Situationen für die Familien.

Landkreis – Angehörige haben es in der Corona-Pandemie schwer, Patienten in Kliniken zu besuchen. Unter dieser Situation leiden viele. Johanna Behrend aus Erding erzählt, dass sie die Geburt ihres Sohnes im Klinikum Erding ohne ihren Mann durchstehen musste. Familie Neumeier aus Wartenberg stand wiederum vor großen Hürden, die demente Oma zu besuchen. Wegen des Infektionsschutzes wurde diese in Erding nicht stationär aufgenommen, dann wurde die Oma in Vilsbiburg behandelt.

Mangelnder Informationsfluss, zeitliche Begrenzung von Besuchen und Festlegung auf eine bestimmte Besuchsperson sind die Probleme. So erging es Johanna Behrend (26). „In der Nacht setzten plötzlich Wehen ein –zwei Wochen zu früh“, erzählt sie. Ihr Mann hatte Nachtschicht am Flughafen, ihre Mutter brachte sie ins Klinikum Erding. Damit war die Mama als Besuchsperson registriert, Über zehn Stunden dauerte es, bis die Erdingerin ihren Sohn zur Welt brachte. Der Vater durfte bei der Entbindung nicht dabei sein, sondern musste vor dem Klinikum warten.

„Die Eine-Person-Besuchsregel gilt grundsätzlich auch im Kreißsaal“, erklärt Dr. Lorenz Bott-Flügel, Chefarzt für Innere Medizin am Klinikum des Landkreises Erding, auf Nachfrage zu diesem Fall. „Grundsätzlich gilt allerdings, dass wir gerade in solchen Fällen mit Augenmaß vorgehen und Einzelfallentscheidungen treffen“, so der Mediziner. Bei einer Geburt könne es durchaus zu einem Wechsel der Besuchsperson kommen, von „Freundin“ oder „Mutter“ zu „zukünftigem Vater“ etwa. Das war bei der jungen Familie Behrend nicht der Fall.

Immerhin durfte Vater Ben Behrend sein Neugeborenes später besuchen, denn die Besuchspersonen sind nicht über mehrere Tage festgelegt und können somit täglich wechseln. Die derzeit gültigen Regelungen umzusetzen, sei verständlicherweise schwierig, räumt Bott-Flügel ein. „Das erfordert auch einiges an Überzeugungsarbeit.“ Die Situation stelle für alle Beteiligten eine große Belastung dar. Vor allem auf der Intensivstation werde versucht, Angehörigen und Patienten „mit Augenmaß“ entgegenzukommen.

Auf der anderen Seite müsse das Klinikum auch dafür sorgen, dass eine Eintragung von Keimen vermieden werde. „Aufgrund der sehr herausfordernden Personalsituation mit vielen Ausfällen sind wir hier bemüht, sowohl unsere Patienten als auch die einsatzfähigen Mitarbeiter bestmöglich zu schützen.“

Die Besuchszeiten der Krankenhäuser, in denen Patienten aus dem Landkreis stationär behandelt werden, sind auf eine Stunde am Tag eingeschränkt. Zudem gibt es in etlichen Kliniken die Ein-Personen-Besuchsregel.

Für Rosmarie Neumeier-Korn aus Wartenberg war das Alltag, als sie die Oma in Vilsbiburg besuchte. Die FDP-Kreisrätin hat recherchiert und festgestellt, dass die Besuchsregeln in der Region nicht einheitlich sind. Im Krankenhaus Vilsbiburg darf beispielsweise nur eine Person eine Stunde pro Tag den Angehörigen besuchen. In Freising, Ebersberg, Großhadern, Schwabing oder Harlaching gilt sogar Besuchsverbot – mit Ausnahmen bei Geburt oder Sterbebegleitung.

Ihre Großmutter lag mehrere Wochen im Krankenhaus in Vilsbiburg, die stationäre Einweisung ins Erdinger Klinikum war coronabedingt nicht möglich. „Meine Großmutter ist 85 Jahre alt und hat Demenz, spricht mittlerweile nicht mehr – ihr Zustand war sehr kritisch“, erzählt Neumeier-Korn voller Sorge. „Es erschwert den Alltag von Angehörigen aus dem Landkreis, wenn der Patient nicht im Klinikum Erding aufgenommen werden kann“, sagt die Grafikdesignerin, die täglich 45 Kilometer ins Krankenhaus fuhr.

Ausschließlich ihr war es gestattet, die Oma im Krankenhaus zu besuchen, da sie die erste Besucherin vor Ort war und somit als Besuchsperson galt. Ihre Eltern, Hans und Annemarie Neumeier, waren deshalb außen vor. „Am 5. Januar wurde meine Mutter eingewiesen“, erzählt Hans Neumeier. Wochenlang versuchte der 60-jährige Wartenberger, eine Besuchserlaubnis zu bekommen. Zunächst vergebens, der Antrag wurde mehrmals ablehnt, E-Mails nicht beantwortet.

Auch der gesundheitliche Zustand, in dem sich die Patientin befand, blieb dem Sohn unklar. Hinzu kam ein ständiger Wechsel der Ärzte auf der Station. „Wir saßen in Hab-acht-Stellung am Telefon, doch kein Arzt rief an und die Pfleger duften keine Auskunft geben.“ Der besorgte Sohn klagt: „Bekommt man als Angehöriger keinen Zutritt in die Klinik, ist es nicht möglich, Behandlungsschritte zu besprechen.“ In seinem Fall besonders gravierend: Hans Neumeier ist der gesetzliche Betreuer seiner Mutter. Die Enkelin bestätigt: „Man fühlt sich hilflos.“

Hier gebe es dringenden Handlungsbedarf, sagt Kreisrätin Neumeier-Korn. „Die Ärzte benötigen Unterstützung in der Kommunikation mit den Angehörigen. Vielleicht genügen kleine digitale Hilfsmittel, wie ein kurzes Online-Meeting?“ Beim Mangel an Pflegekräften und Ärzten sei es in der stressigen Pandemie-Zeit verständlich, dass das Krankenhauspersonal überfordert sei, sagt sie. „Dennoch muss es eine Lösung geben, damit der Zustand für die Patienten und deren Angehörige erträglicher wird.“