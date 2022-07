Vorsitzenden auf dem Flohmarkt gefunden

Führen die DJK: Uwe Bertram (vorne, l.) wird unterstützt von (ab 2. v. l.) Esther Mäntele (Jugendleiterin Halle), Mirjam Brelewski (Schriftführerin), Markus Schuster (Geschäftsführer DJK-Sportverband Erzdiözese München und Freising); (hinten, v. l.) Benjamin Hundhammer (2. Vorsitzender Liegenschaften und Administration), Sebastian Reiser (2. Vorsitzender Fußball), Franz Fuchs (Kassier), Marco Raake (2. Vorsitzender Liegenschaften und Administration), Josef Janku (bisheriger 2. Vorsitzender), Bürgermeisterin Nicole Schley sowie (nicht auf dem Foto) Karin Göster (2. Vorsitzende Halle), Daniel Meine (Jugendleiter Fußball) und Randy Bivec (2. Jugendleiter Fußball). Ziel: Mitgliederzahl soll deutlich steigen © Julia Adam

Zittern mussten die Mitglieder der DJK Ottenhofen in den letzten Wochen um ihren Verein (wir berichteten).

Ottenhofen – Doch schließlich konnte ein neuer Vorsitzender gefunden werden: Uwe Bertram wird ab sofort an der Spitze des Sportvereins stehen.

Weil in der ersten Jahreshauptversammlung kein Freiwilliger für das Amt des Vereinsvorsitzenden gefunden werden konnte, war einiges an Aktivität der Mitglieder gefordert. Doch der Einsatz hat sich gelohnt. Einer konnte rechtzeitig bis zur zweiten Versammlung gefunden werden: Uwe Bertram.

Der 57-jährige Business Development Manager lebt seit 1997 in Ottenhofen, seit 24 Jahren ist er Mitglied bei der DJK. In den letzten Jahren jedoch lediglich passiv, wie er im Gespräch mit der Heimatzeitung erzählt. „Ich war selbst im Volleyball und im Badminton aktiv. Außerdem bin ich Papa von Fußballern“, sagt er. In den letzten Jahren sei er jedoch beruflich sehr eingespannt gewesen. Dass sich der Arbeitsstress mittlerweile reduziert hat, kommt der DJK nun zugute.

Beim Garagenflohmarkt vor einigen Wochen hatte DJK-Übungsleiterin Brigitte Ertl ihre Chance gewittert. „Sie kam mit mir ins Gespräch und hat erzählt, dass ein Vorsitzender gesucht wird“, erzählt Bertram. Da er seit 25 Jahren in Ottenhofen lebe, im Ehrenamt aber nie wirklich aktiv gewesen sei, habe er sich letztlich dafür entschieden. „Ich dachte mir, dass das jetzt eine gute Möglichkeit wäre. Wegen Corona, beruflichen Veränderungen und der Möglichkeit zum Homeoffice ist es jetzt möglich, das gut unterzukriegen.“ Dass der Vorsitz für ihn eine Herausforderung sein wird, ist Bertram bewusst. „Ich bin mir aber sicher, dass das eine machbare Herausforderung ist. Zumal ich ein sehr gutes Vorstandsteam aus Alterfahrenen und Jungen, die quasi schon immer im Verein sind, habe“, betont er.

Eine gute Zusammenarbeit ist direkt nach Amtsantritt gefragt, denn nicht nur das DJK-Sommerfest am 16. Juli muss geplant werden. Auch der Tribünenbau der Fußballer ist in vollem Gange. Das Ziel ist, die Tribüne im nächsten Vierteljahr fertigzustellen. „Die Fußballer wirken sehr engagiert in Eigenleistung mit“, lobt Bertram. Dennoch sei man aktuell auch auf das laufende Crowdfunding angewiesen, weshalb der neue Vorsitzende herzlich einlädt, sich auf der Webseite www.djk-ottenhofen.de über die Aktion zu informieren und zu spenden.

Doch der zweifache Familienvater hat sich auch persönlich einige Ziele gesetzt. „Wir haben aktuell 900 Mitglieder. Ottenhofen hat aber viele Einwohner. Da geht doch noch was“, ist er überzeugt. Er wünscht sich, die Anzahl der Einwohner mit der Mitgliederanzahl des Vereins deutlich zu überschreiten. „Ottenhofen ist ein Dorf. Man arbeitet zusammen und hält zusammen. Dabei ist die DJK als Verein natürlich eine Größe, mit der ein Ort den Zusammenhalt pflegen kann“, betont Bertram. Er ist überzeugt: „Jeder Ottenhofener sollte in einem Verein sein und wenn möglich natürlich in diesem.“

Dennoch müsse man schauen, was möglich ist. „Ottenhofen ist eben ein Dorf. Da sind die Budgets natürlich begrenzt. Dennoch müssen wir attraktiv bleiben und schauen, ob unsere Angebote die Richtigen sind“, denkt Bertram. Zwar verfüge der Verein über ein schönes Sportgelände und eine tolle Halle, beides sei aber recht ausgelastet. „Wir müssen schauen, wie wir weitere Angebote unterbringen können. Wir wollen nicht nur ein Verein für die ganz Jungen und die Älteren sein. Das mittlere Alter ist das, was aktuell fehlt.“ Bertram selbst möchte auch wieder aktiver ins Sportangebot seines Vereins einsteigen. „Ich war ja schon immer viel im Hallensport unterwegs. Da werde ich mir nach den Sommerferien einiges raussuchen“, verspricht er.

VON JULIA ADAM