Dreibeinige Katze trägt neugeborene Kätzchen zu Besitzer – zauberhaftes Video

Von: Nina Marie Jarosch

Eine Katze vertraut ihrem Menschen so sehr, dass sie ihre neugeborenen Babys zu ihm bringt. © Reddit (u/vladgrinch)

Eine dreibeinige Katzenmutter bringt ihre Babys zu ihrem Besitzer. Das süße Video von diesem schönen Vertrauensbeweis bezaubert die Menschen im Netz.

Rumänien – Vor ein paar Tagen postet der User „u/vladgrinch“ auf Reddit ein zauberhaftes Video mit dem Titel: „Wenn deine Katze dir so sehr vertraut, dass sie ihre Neugeborenen zu dir bringt, damit du sie beschützt“. Die Zuschauer lieben den Clip und sind gerührt von diesem wunderbaren Vertrauensbeweis der Katze, wie Landtiere.de zeigt.*

Bekommt eine Katze Nachwuchs, kommt sie im Prinzip ganz gut allein zurecht. Man kann seiner schwangeren Samtpfote aber helfen, indem man ihr schon im Vorfeld einen Rückzugsort für die Geburt ihrer Jungen einrichtet. Es gibt Katzenmütter, die während der Geburt und in den Tagen danach ungestört sein möchten. Andere dagegen akzeptieren die Anwesenheit ihres Besitzers oder suchen sogar seine Nähe. So wie die Katze in dem zauberhaften Video, die ihre neugeborenen Kätzchen direkt zu ihrem Besitzer bringt. *Landtiere.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA