Dromedare im Straßenverkehr – Stadt Landau führt tierische Ampelmännchen ein

Von: Sina Lück

In Landau zieren ab sofort grüne und rote Dromedare die Ampeln der Innenstadt. © Stadt Landau/dpa

Dromedare als Ampelmännchen: Das gibt es nur in der Stadt Landau. Ab sofort regeln die einhöckrigen Kamele den Straßenverkehr rund um den Zoo.

Landau (Rheinland-Pfalz) – Im Straßenverkehr Landau ist tierisch was los. Genauer gesagt: Die Dromedare sind los. Insgesamt 32 der einhöckrigen Kamele zieren die Ampeln der Stadt. Als tierische Ampelmännchen regeln sie ab sofort den Verkehr rund um den Zoo. Warum die Stadt Landau ausgerechnet Dromedare als Ampelmännchen eingeführt hat, verrät Landtiere.de*.

Individuelle Ampelmännchen sind nichts Neues. Ob Elvis im hessischen Friedberg, Mainzelmännchen in Mainz oder Otto Waalkes-Ampeln im niedersächsischen Emden – in Deutschlands Städten trifft man auf einige kuriose Verkehrshelfer. Mit den Bremer Stadtmusikanten gab es auch schon tierische Vertreter. Für die jeweiligen Regionen haben die Ampelmännchen meist eine besondere Bedeutung. So war auch für die Stadt Landau schnell klar: Dromedare sollen es sein. *Landtiere.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.