Eichhörnchen steckt fest – Spuren am Fenster zeugen von Überlebenskampf

Von: Nina Marie Jarosch

Die Spuren am Fenster zeigen deutlich, wie sehr das Eichhörnchen versucht hat, sich zu befreien. © Facebook (Feuerwehr Wiesbaden)

Ein Eichhörnchen klettert durch ein gekipptes Fenster und bleibt stecken. Das Tier droht zu ersticken, doch dann hilft ihm die Feuerwehr in letzter Sekunde aus der Klemme.

Wiesbaden – Gekippte Fenster können vor allem für Katzen zur tödlichen Falle werden, aber auch für kleinere Tiere. Denn genau das ist einem Eichhörnchen in Wiesbaden passiert, das sich offenbar über den Fensterspalt Zugang ins Innere eines Wohnhauses verschaffen wollte. Welche fatalen Folgen es für das Eichhörnchen gehabt hat, verrät Landtiere.de.*

Wie die Feuerwehr Wiesbaden auf ihrer Facebook-Seite mitteilt, musste sie am Dienstag einen putzigen Nager aus einer ziemlich misslichen Lage befreien. Bei einer Erkundungstour hat das neugierige Eichhörnchen offenbar das gekippte Fenster entdeckt und beschlossen, sich mal ein wenig im Haus umzusehen. Ob es gehofft hat, darin etwas Essbares zu finden, ist nicht bekannt. Es klettert hinein, rutscht ab und steckt am Hals fest. Es droht zu ersticken und versucht sich verzweifelt zu befreien, wie man an den verschmierten Pfotenspuren auf dem Fenster deutlich erkennen kann. *Landtiere.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.